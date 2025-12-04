UGT-A reivindica en el 4D una Andalucía "más justa, con mejores servicios públicos y empleos dignos"

Secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín. - UGT

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha reivindicado una Andalucía "más justa, con mejores servicios públicos y empleos dignos" en el acto institucional celebrado este jueves, 4 de diciembre, Día de la Bandera Andaluza, en el Palacio de San Telmo (Sevilla).

Según ha resaltado el sindicato en una nota, esta es una "fecha importante para la memoria democrática y el presente de la comunidad". Además, Martín ha asegurado que "es un día de celebración pero también de reivindicación". Por otro lado, el secretario general se ha referido al "espíritu de quienes protagonizaron aquella jornada histórica". "Hace 48 años, millones de andaluces salieron a las calles para exigir que Andalucía alcanzara su plena autonomía", ha resaltado.

En este sentido, Martín ha destacado los avances logrados en estas décadas pero también los "retos que siguen pendientes como el fortalecimiento de los servicios públicos, una mejor distribución de la riqueza, la subida de los salarios o la erradicación de la siniestralidad laboral, entre otros", ha apuntado.

Por ello, UGT-A ha reafirmado el compromiso del sindicato con el progreso de Andalucía. "Hoy más que nunca, UGT sigue luchando por todos estos objetivos", han destacado. Finalmente, el secretario de la organización ha insistido en que "este camino no pertenece solo al ámbito sindical y exige un compromiso de toda la sociedad".