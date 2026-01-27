UGT-A reivindica la memoria del Holocausto como un "compromiso activo frente al odio y la intolerancia"

Archivo - Secretario general de UGT-A, Óskar Martín, en imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía, junto a la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa), conmemora este 27 de enero el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, una fecha "para recordar y rendir homenaje a los millones de personas asesinadas por el régimen nazi: judíos y judías, pueblo gitano, personas con discapacidad, disidencias políticas, sindicalistas, personas LGTBIQ+, minorías religiosas y todas aquellas personas que el fanatismo totalitario consideró indeseables".

Según ha señalado el sindicato en una nota de prensa, UGT-A ha reivindicado la memoria del Holocausto como un "compromiso activo frente al odio y la intolerancia".

De esta manera, han señalado que cuando se cumplen 81 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, este recuerdo no puede ser un mero ejercicio simbólico, sino un acto de memoria democrática activa que "nos obligue a reflexionar sobre las causas que hicieron posible aquella barbarie: la degradación de la democracia, la normalización del odio, la deshumanización y la pasividad social ante el avance del fanatismo".

UGT Andalucía ha enmarcado que el inicio de los fascismos no fueron los campos de concentración, sino las culturas del odio al diferente, la desestabilización de las instituciones, el descrédito hacia políticos y sindicalistas y la deshumanización de parte de la población. Por ello, el sindicato ha criticado cualquier forma de negacionismo, relativización o banalización de los crímenes del nazismo y ha alertado del resurgir de discursos y recursos de odio que amenazan la convivencia democrática y los derechos humanos.

Desde el sindicalismo de clase, UGT ha defendido una sociedad plural, inclusiva y solidaria, basada en la igualdad, la justicia social y el respeto a la dignidad humana. En este sentido, ha reivindicado la educación en valores democráticos, la memoria histórica y la cultura de la paz como herramientas imprescindibles para evitar que atrocidades como las vividas durante el Holocausto puedan repetirse.

UGT y Fudepa han incidido en ver este trágico episodio de la Historia "no solo como un acto justo de memoria hacia las víctimas, sino también como un necesario ejercicio democrático en la actualidad". El sindicato ha hecho así un llamamiento a la ciudadanía, a las instituciones y a la comunidad educativa a mantener viva la memoria, combatir el odio y construir un futuro basado en la justicia, la igualdad y la convivencia.

La organización sindical ha reafirmado "su compromiso de lucha frente a todos aquellos movimientos que exhiben como bandera la intolerancia, la violencia y la persecución hacia quienes piensan diferente, recordando que la igualdad y la justicia social forman parte del ADN de UGT".

"Porque la memoria y los derechos humanos sirven para construir democracia, su defensa resulta hoy más necesaria que nunca ante las señales de alerta que ya se están percibiendo en nuestras sociedades", ha subrayado el sindicato.