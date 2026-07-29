UGT señala la "crítica situación" que atraviesan los centros de salud de la provincia de Córdoba

Archivo - Interior de un centro de salud en Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos de Córdoba ha señalado este miércoles la "crítica situación que atraviesan los centros de salud de la provincia" en el presente verano, como consecuencia de "la insuficiente dotación de profesionales sanitarios y la falta de sustituciones para cubrir vacaciones, incapacidades temporales y otros permisos".

Según ha informado el sindicato en una nota "esta situación no responde a un problema puntual propio del verano, sino al resultado de una planificación insuficiente que viene repitiéndose desde hace años, y que ha convertido la escasez de profesionales en un problema estructural".

De hecho, UGT SP ha asegurado que, "de los 26 médicos internos residentes (MIR) de Medicina Familiar formados este año en Córdoba, únicamente diez permanecerán trabajando en la provincia, mientras que el resto opta por desarrollar su carrera profesional en otros territorios o incluso en el extranjero, atraídos por mejores condiciones laborales y económicas".

La secretaria provincial de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT SP de Córdoba, Mari Carmen Heredia, ha opinado que "la Atención Primaria se encuentra en una situación límite, ya que los profesionales asumen una sobrecarga asistencial insoportable, trabajando con plantillas claramente insuficientes, atendiendo cupos muy por encima de lo recomendable y asumiendo el trabajo de compañeros cuyas ausencias no se sustituyen, una realidad que repercute directamente en la calidad asistencial que terminan recibiendo los usuarios".

Como ejemplos de ello, Heredia ha afirmado que "el centro de salud de la Fuensanta dispone actualmente de solo cinco médicos para una plantilla prevista de 18, mientras que el Sector Sur funciona con cinco facultativos cuando debería contar con 12", a lo que se une que "el centro de salud de Levante mantiene únicamente seis médicos de los 18 que contempla su plantilla, y en el centro Lucano permanecen sin cubrir una plaza de médico y una baja de larga duración de Enfermería".

La situación, según ha añadido, "se extiende al resto de la provincia", pues en el centro de salud de Almodóvar "la falta, tanto de médicos, como de como enfermeros, mantiene a su plantilla bajo mínimos, mientras que en Posadas la continua rotación de facultativos impide garantizar la continuidad asistencial que necesitan los pacientes; en Luque, un único médico ha tenido que atender, además de a su consulta, más de una veintena de urgencias sin cita en una sola jornada, y en Benamejí las vacaciones del personal vuelven a quedar sin sustituir".

Además, la sindicalista ha lamentado que "existen categorías profesionales en las que sí hay disponibilidad de personal en las bolsas de contratación del Servicio Andaluz de Salud (SAS), pero, aun así, las sustituciones no se realizan, llevando a una situación que afecta, entre otros, a Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería y Técnicos Especialistas en Radiodiagnóstico, obligando a los profesionales en activo a asumir una carga de trabajo todavía mayor".

Para Heredia, resulta "incomprensible que existan profesionales disponibles para contratar" y la Junta de Andalucía "decida no hacerlo", puesto que, "no cubrir las ausencias, no solo deteriora las condiciones laborales de las plantillas, sino que también incrementa las listas de espera, retrasa la atención sanitaria y dificulta que los pacientes reciban un seguimiento adecuado, especialmente en una provincia con una población cada vez más envejecida y con mayores necesidades asistenciales".

Por todo ello, Heredia ha exigido al SAS que "rectifique su política de personal y garantice la cobertura del 100% de las vacaciones, bajas, incapacidades temporales y permisos en todas aquellas categorías donde existan profesionales disponibles en las bolsas de empleo". También ha reclamado "un plan de choque que permita reforzar las plantillas de Atención Primaria y mejorar las condiciones laborales, para frenar la pérdida constante de profesionales que sufre la sanidad pública" en Córdoba y en Andalucía.