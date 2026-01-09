UGT-A señala la "debilidad estructural de la industria andaluza" tras la caída del IPI en noviembre

Tasa variación mensual del IPI por CCAA. - UGT

SEVILLA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha señalado que los datos del Índice de Producción Industrial (IPI) correspondientes a noviembre de 2025 ponen de manifiesto que la evolución de la industria andaluza "sigue marcada por la volatilidad, los desequilibrios sectoriales y la falta de una recuperación sólida y homogénea".

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la producción industrial en Andalucía descendió un 8,1% en noviembre respecto al mes anterior, "un retroceso más acusado que el registrado en el conjunto del Estado (-5,7%). Este comportamiento confirma que noviembre vuelve a ser un mes de contracción industrial, una tendencia que se repite en la mayoría de ejercicios y que refleja la fragilidad del sector", según ha señalado el sindicato en una nota de prensa.

Además, ha añadido que el descenso mensual se explica, fundamentalmente, por la caída de la producción en "ramas clave", como los bienes de consumo duradero (-9%), los bienes intermedios (-10,5%) y la energía (-10,3%), lo que evidencia la dependencia del tejido industrial andaluz de sectores muy concretos y expuestos a fuertes oscilaciones.

En términos interanuales, Andalucía registra un crecimiento del 11% respecto a noviembre de 2024, situándose entre las comunidades con mayor incremento. Sin embargo, desde UGT Andalucía se subraya que este dato no puede interpretarse de forma aislada, ya que se produce en un contexto en el que ocho comunidades autónomas presentan descensos interanuales y donde la media estatal "apenas alcanza el 1,8%, reflejando un escenario industrial desigual y con importantes desequilibrios territoriales".

Asimismo, la variación media de la producción industrial en lo que va de año se sitúa en el 9,1%, el mayor crecimiento entre todas las comunidades autónomas. No obstante, el sindicato ha insistido en que estos datos macroeconómicos "no se están trasladando de manera clara al empleo ni a las condiciones laborales, especialmente en sectores donde persisten la temporalidad, la subcontratación y la precariedad".

UGT Andalucía ha advertido además de que buena parte del crecimiento interanual se concentra en la producción de energía (+29,2%) y en los bienes intermedios (+10,3%), lo que "no garantiza una recuperación industrial equilibrada ni sostenible, ni asegura alternativas reales en comarcas afectadas por cierres de instalaciones y procesos de desmantelamiento industrial".

El sindicato ha enmarcado que el impulso de la producción industrial debe ir acompañado de "políticas industriales activas, inversiones reales en los territorios afectados por la transición energética y una participación efectiva de las organizaciones sindicales en el diseño y ejecución de los proyectos de Transición Justa".

UGT Andalucía ha afirmado igualmente que el incremento de los ritmos productivos, cuando se produce sin una planificación adecuada, conlleva un aumento del riesgo para la seguridad y la salud laboral, incidiendo en que Andalucía cerró 2025 con 114 personas fallecidas en accidentes de trabajo, "una cifra inasumible que exige medidas inmediatas y eficaces".

Por último, el sindicato ha insistido en que "el verdadero reto sigue siendo redistribuir los beneficios del crecimiento, garantizando subidas salariales reales, estabilidad en el empleo, formación continua y una reducción drástica de la temporalidad". "Sin empleo de calidad y sin seguridad laboral, no se puede hablar de una industria fuerte", ha concluido UGT-A.