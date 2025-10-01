UGT-A señala "la grave crisis" en vivienda por especulación y "proliferación" de apartamentos turísticos

Archivo - Imagen de archivo de la construcción de una vivienda. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ha advertido este martes "la grave crisis" en el acceso a vivienda por, entre otros factores, por la especulación inmobiliario y por la proliferación de los apartamentos turísticos.

Tras conocer los datos turísticos referentes al mes de agosto sobre ocupación de alojamientos turísticos extrahoteleros, el sindicato ha apuntado que la vivienda se ha convertido en objeto de inversión para fondos de inversión y grandes propietarios con el objetivo de conseguir una alta rentabilidad, elevando con ello "los precios de compra y de alquiler, siendo totalmente inaccesible para los trabajadores del país y de Andalucía".

Esto, a su juicio, conlleva a que muchos trabajadores vivan en condiciones de precariedad y/o se vean abocadas a ser expulsados de sus barrios y localidades. "Es inaceptable que el derecho a un hogar digno esté siendo sustituido por un mercado desbocado que expulsa a jóvenes, familias trabajadoras y personas vulnerables", ha señalado.

Es por ello que, UGT-A exige a las administraciones públicas un plan de choque en vivienda pública y social que garantice alquileres asequibles, limite la especulación y refuerce las ayudas al acceso, especialmente para quienes cuentan con rentas más bajas.

UGT Andalucía considera que es "fundamental" promover la construcción de viviendas sociales y asequibles para garantizar el acceso a una vivienda digna para todos. "Hay que poner límites para garantizar un desarrollo sostenible, con criterios de justicia social y diversificando la economía", ha subrayado.