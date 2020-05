UGT-A teme que la conciliación suponga la "expulsión de la mujer" del mercado laboral

SEVILLA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha alertado este martes de que el Covid-19, además de una crisis sanitaria y económica, supondrá una "crisis de conciliación" por lo que el sindicato teme que este contexto suponga la "expulsión de la mujer" del mercado laboral dado que las medidas de conciliación existentes "no son efectivas con las necesidades que han surgido durante el estado de alarma".

En un comunicado, la organización sindical ha llamado a tomar medidas extraordinarias que incluyan la visión de las mujeres. "Aunque se ha avanzado en algunos derechos como la progresiva equiparación de los derechos de maternidad y paternidad, ahora llamado de nacimiento, y ya se habla legislativamente de corresponsabilidad, debemos dejar claro que la corresponsabilidad no existe todavía", han considerado.

"Más de la mitad de las plantillas de nuestro país no pueden flexibilizar su horario para cuidar de sus hijos y las mujeres interrumpen su carrera laboral por ese motivo siete veces más que los hombres. Si analizamos el tiempo que las mujeres dedican a las tareas domésticas, 25 horas semanales, y el incremento que les supone durante el confinamiento la dedicación de 3,6 horas diarias a deberes y entretenimiento, observamos que el igual reparto es lejano a la realidad, en el caso de los hombres hablamos de 2,4 horas dedicadas a este motivo", han explicado desde UGT-A.

Sobre las consultas que llegan a UGT Andalucía sobre este tema, el sindicado ha explicado que "las mujeres llaman por temas de conciliación, mucho más que los hombres". "Nos encontramos con mujeres que, con sus reducciones de jornada por guarda legal antes del ERTE cobran menos que el resto de la plantilla, mujeres embarazadas que son obligadas a ir a trabajar, empleadas de hogar confinadas en los domicilios donde trabajan o mujeres que teletrabajan de madrugada porque de día no pueden compaginar las tareas laborales con los deberes de sus hijos", ha detallado.

"Todo esto son cuestiones de hoy pero estos problemas serán peores cuando se tenga que volver al trabajo y no haya colegio o centros de día, cuando no se pueda contar con la inestimable ayuda de los abuelos o cuando no se pueda teletrabajar. Las que se van a quedar en casa son las mujeres, por educación, y sobre todo porque tienen los empleos más precarios. No podemos olvidar en este tema a las más vulnerables: las familias monoparentales, que son casi 1,8 millones en nuestro país, con el doble de dificultades para conciliar".

Igualmente, UGT ha pedido que los empleos feminizados se "protejan y dignifiquen con medidas económicas para aquellas personas que tengan que renunciar total o parcialmente a su empleo para poder cubrir sus necesidades familiares". "Hay que adecuar los recursos de conciliación a la nueva situación: crear soluciones colectivas a un problema que de no tratarse adecuadamente va a suponer un retroceso gigantesco en la igualdad de las mujeres", ha propuesto el sindicado.

"La conciliación no debe suponer un sacrificio laboral para las mujeres, hay que establecer medidas adecuadas, con una corresponsabilidad social en la que se impliquen empresas y poderes públicos. La conciliación en tiempo de pandemia debe ser responsabilidad pública, no una sobrecarga de las mujeres ni mucho menos la expulsión de las mismas del mercado laboral", ha zanjado UGT-A.