UGT-A traslada su total colaboración a la Junta y pide que no se use el coronavirus "para hacer despidos"

SEVILLA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha trasladado a la Junta de Andalucía su total colaboración ante la situación generada por el coronavirus y ha mostrado su preocupación por el impacto que puede tener en el empleo y la economía, por lo que ha pedido que "no se use el coronavirus para hacer despidos".

Así lo ha expresado en un comunicado difundido este jueves tras participar este miércoles en una reunión del Comité Ejecutivo para el Control, Evaluación y Seguimiento de Situaciones Especiales, que ha analizado la evolución de la infección por coronavirus Covid-19 en Andalucía, presidida por el presidente de la Junta, Juanma Moreon, junto a la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara.

Tras el anuncio de medidas de contención por parte de la Junta de Andalucía, Castilla ha valorado "muy positivamente la reunión, porque creemos que es un tema muy importante que necesita el consenso de todas las partes, la unión de todas las fuerzas políticas y, en este caso, la de los agentes económicos y sociales".

"Hemos tendido nuestra mano al Gobierno para que cuente con nuestra colaboración absoluta en todo lo que necesite y hemos insistido en que todas las medidas que se tomen se hagan en consenso con los agentes económicos y sociales, aquí no vale la unilateralidad, porque el tema de la salud es algo transversal", ha subrayado la líder andaluz de UGT.

4.000 CONTRATACIONES

Entre sus propuestas Castilla ha pedido "no haya sobrecarga en los centros de atención primaria y hospitalización, y se nos ha comunicado que se van a contratar a unos 4.000 trabajadores para reforzar el sistema sanitario andaluz", así como que "todos los profesionales tengan sus equipos de protección individual (EPI) y mascarillas y por parte de la Junta se nos ha asegurado que así será".

UGT-A también ha puesto a disposición a sus miembros en los comités de seguridad y salud para colaborar con la Junta como expertos en prevención de riesgos laborales en las empresas y ayudar a concienciar en medidas de prevención. Según Castilla, "la salud pública y la medicina preventiva es fundamental para la contención del virus, por lo que hemos exigido también que se invierta en la dotación de más material y personal experto en epidemiología, ya tenemos la experiencia de la listeriosis".

Además, ha mostrado su preocupación por el impacto que el coronavirus puede tener en el empleo y la economía y ha insistido en reforzar plantillas como la de los trabajadores de atención telefónica o los de limpieza, que no forman parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que son subcontratas. "Que no se use el coronavirus para hacer despidos, vamos a estar vigilantes y apoyamos las medidas de impulso económico que ha dicho el Gobierno central para evitar esas regulaciones de empleo y los despidos ante el impacto del coronavirus", ha subrayado Castilla.

Por último, la dirigente ugetista ha querido lanzar un mensaje de calma a la ciudadanía, "dentro de la precaución, hay que dar un mensaje de tranquilidad a la población, tenemos que ser preventivos y recomendamos que se haga solo caso a los canales oficiales". "Tenemos que estar unidos frente a un coronavirus que no sabemos cómo se va a comportar, aunque la meteorología y los mecanismos de prevención están funcionando por ahora", ha concluido.