UGT-A valora de "muestra positiva de voluntad" la "rápida convocatoria de la Mesa de Diálogo Social" por parte de España

La consejera de Diálogo Social, Carolina España, junto al presidente de la CEA, Javier González de Lara, la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, y el secretario general de UGT-A, Oskar Martín. - María José López - Europa Press

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha mantenido este martes una reunión con la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, junto a los agentes sociales CCOO Andalucía y la CEA, para una primera toma de contacto, tras asumir España su nuevo cargo en relación a Diálogo Social. De esta manera, el secretario General de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha agradecido a la consejera la "rápida convocatoria de la Mesa", lo que entiende como "una muestra positiva de la voluntad de Diálogo Social".

Según ha informado el sindicato en una nota de prensa, en el encuentro, la consejera ha mostrado su disposición de mantener el espíritu de Diálogo Social que "ha caracterizado a su antecesor, Antonio Sanz". De esta manera, ha incidido en "los muchos acuerdos alcanzados en el anterior mandato", en especial el Pacto Social de 2023, y ha mostrado su voluntad "de seguir desarrollándolo para mejorar la vida de los andaluces".

En este sentido, la Consejera "espera que se mantenga el espíritu de colaboración" y ha propuesto que el próximo encuentro al máximo nivel se celebre el próximo mes de enero, mientras se siguen celebrando reuniones técnicas para seguir avanzando "en los acuerdos en vigor", lo que, según ha señalado Comisiones, el resto de miembros de la Mesa han aceptado.

Además, Martín ha querido reconocer el "buen trabajo realizado por Antonio Sanz" y el anterior equipo, señalando "su enorme compromiso, y la paciencia demostrada, para que los puentes se mantengan constituidos y fortalecidos. Ha sabido poner en el trabajo del día a día, la cordura y el interés general, que es hacer una Andalucía mejor y más próspera".

En este sentido, ha asegurado que "la paz social no es nada gratuito. El Diálogo Social tiene que ser el camino y la apuesta, pero el objetivo de ese diálogo es la Concertación Social, el acuerdo, y para ello nos corresponde hacer pedagogía social, porque a veces todo el esfuerzo cae en saco roto y la sociedad no llega a entender de dónde vienen los avances que les beneficia".

El líder de UGT ha destacado además que el Diálogo Social se fundamenta en "el respeto, la confianza y la lealtad institucional", y es "lo que UGT ofrece para lograr grandes acuerdos". Así, durante el encuentro el sindicato ha incidido en la siniestralidad, que ha considerado de "un grave problema, un drama familiar y social" y ha añadido que espera "alcanzar acuerdos para tomar medidas que realmente minimicen esta lacra".

Martín ha propuesto "dar un paso más de lo conseguido hasta ahora", lo que conlleva extender el Diálogo Social a las provincias, "como instrumento de compensación, cohesión social y equilibrio".

Además, en el encuentro también han participado la secretaria General de CCOO Andalucía, Nuria López y el presidente de CEA, Javier González de Lara, así como sus respectivos equipos, tal y como ha señalado la citada nota de prensa.