La UJA acoge por segundo año el Campus de Verano GEM para fomentar el interés de las niñas por las carreras científicas

JAÉN, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) acoge por segundo año consecutivo el Campus Científico de Verano GEM con el que se pretende fomentar el interés de las niñas por las carreras científicas.

El rector, Juan Gómez, ha inaugurado este lunes la citada iniciativa, que se lleva a cabo junto con diez universidades más de Europa. En la UJA participan 62 niñas de entre 13 y 18 años y hasta el 15 de julio trabajarán en ocho proyectos de investigación, mentorizados por doce investigadoras.

En su intervención, ha asegurado que la investigación y el conocimiento en ciencias y en tecnologías van a estar presentes en los retos presentes y futuros de la sociedad (relacionados con el cambio climático, la crisis energética, la sostenibilidad energética, la digitalización...), jugando un papel clave "en el desarrollo de propuesta de soluciones para afrontar esos retos, que tienen que ser inteligentes y sostenibles".

"Sin embargo, los números, las cifras, las estadísticas demuestran que el equilibrio entre la participación de las chicas en este desarrollo está muy por debajo del que representan en el mundo", ha dicho. Algo que "obliga, en diferentes niveles de responsabilidad, a tomar iniciativas y trazar estrategias y políticas que permitan revertir esta situación, que no tiene sentido".

En el caso de las universidades, el rector de la Universidad de Jaén ha afirmado que estas juegan un papel fundamental a la hora de cambiar esta orientación" y es en este contexto "donde encaja este proyecto".

GEM 2020-2022 (Empower Girls to Embrace their Digital and Entrepreneurial Potential) es un proyecto piloto cofinanciado por la Unión Europea, en el que participan once instituciones europeas, entre ellas la UJA como única universidad española.

Su objetivo principal es fomentar el interés de las chicas en temas Steam (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), e inspirarlas a elegir carreras emprendedoras en estos campos.

Para lograr este fin, el consorcio del proyecto organiza campamentos de verano gratuitos para niñas y establece una amplia red de escuelas, instituciones de educación superior, empresas y responsables políticos, apoyando así a las niñas en la consecución de estas carreras.

En el acto, el rector ha estado acompañado por Marta Romero, como investigadora principal del proyecto GEM en la UJA y coordinadora del Campus Científico de verano GEM-UJA; Eva María Murgado Armenteros, Vicerrectora de Comunicación y Proyección Institucional de la UJA; María Teresa Martín Valdivia, Vicerrectora de Universidad Digital, y Marta Romero Ariza, investigadora principal del proyecto Campus Científico de Verano GEM en la UJA.

Además, han intervenido de manera 'on line' Nathalie Fomproix Excutive, directora del International Union of Biological Sciences, y Laura Wankel Assistant, directora del International Centre for STEM Education ICSE

PÉRDIDA DE TALENTO

Por su parte, Romero ha afirmado que la mitad de la población son mujeres, de manera que se está "perdiendo talento en las carreras relacionadas con las ciencias y las tecnologías", debido a los estereotipos sociales, entre otras cuestiones.

En este sentido, ha destacado la necesidad de romperlos de cara a la elección de titulaciones relacionadas con las ciencias y la tecnología, así como de cambiar la forma en que se enseñan y de resaltar los referentes sociales.

Romero ha explicado que las participantes en el campus vivirán una experiencia investigadora real, guiada por "excelentes mentoras de la Universidad de Jaén, líderes de proyectos de investigación de vanguardia, relacionados con temáticas STEM socialmente relevantes".

Así, harán suyo el proyecto de investigación y aprenderán sobre STEM de una forma totalmente aplicada y útil mientras descubren las trayectorias profesionales y personales de sus mentoras. Los referentes femeninos también estarán representados por ponentes que organizarán talleres centrados en habilidades digitales para resolver problemas científicos y en el impulso de la mentalidad emprendedora.

Además, mostrarán sus habilidades de presentación y comunicación en la conferencia final GEM de puertas abiertas, donde disfrutarán de una charla a cargo de una mujer de reconocido prestigio en el área científica y educativa, Agueda Gras-Velázquez astrofísica y directora de Scientix. Además, presentarán la experiencia vivida durante la semana, dejando claro que pueden ser las líderes del futuro.

LOS PROYECTOS

Los proyectos GEM de este año son ocho: '¿Qué esconden los humedales? Descubriendo la biodiversidad críptica a través de imágenes digitales', cuya mentora es Gema Parra, profesora titular de Ecología; '¿Polinización en peligro?: Investigando la producción y viabilidad de los granos de polen', por Fátima Aguilera, profesora de Didáctica de las Ciencias Experimentales, y 'Zoo microbiológico', por María José Grande, microbióloga del Programa Ramón y Cajal en la UJA.

También se han preparado los titulados 'Mecánica de fluidos: desentrañar los misterios de las burbujas, las gotas y otros fenómenos de tensión superficial', por Rocío Bolaños, profesora titular de Mecánica de Fluidos, y 'Inteligencia Artificial y aprendizaje automático para mejorar la sociedad', por María José del Jesús, catedrática de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial; María Dolores Pérez, profesora titular de Lenguajes y Sistemas Informáticos, y María Isabel Cabrera, técnica informática.

Los otros proyectos son 'Dialogando con robots', por María Teresa Martín, catedrática de Lenguajes y Sistemas Informáticos; Alba María Mármol, técnica de laboratorio de Informática, y Ana Belén Parras, profesora de Lenguajes y Sistemas Informáticos; 'Lo esencial es invisible a los ojos: genes, proteínas, microorganismos y su papel en la reproducción humana', por Eva Vargas, investigadora 'Margarita ala' por la UJA, y 'Estudio histológico de la respuesta celular frente a la isquemia cerebral', por Raquel Hernández, profesora titular de Biología Celular.