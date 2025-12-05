La UJA dedica un 'Encuentro con la cultura' a Carmen Martín Gaite con motivo del centenario de su nacimiento

ÛEncuentro con la cultura' dedicado a Carmen Martín Gaite. - UJA

JAÉN 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha celebrado un nuevo 'Encuentro con la cultura', dedicado a la escritora Carmen Martín Gaite con motivo del centenario de su nacimiento.

Organizado por el Vicerrectorado de Cultura de la y coordinado por la profesora del área de Literatura Española Cristina Castillo Martínez, ha tenido lugar en la antigua Escuela de Magisterio.

La cita contó con Nieves Muriel, poeta y profesora de la Universidad de Málaga, que impartió la conferencia 'Perder el hilo. Libertad y escritura en Carmen Martín Gaite (1925-2000), según ha informado este viernes la UJA.

En el acto de inauguración, la vicerrectora de Cultura, Marta Torres, recordó uno de los cuentos de primera juventud de Carmen Martín Gaite, 'Desde el umbral', su primer cuento, fechado en Salamanca el 15 de marzo de 1948. Aparecido en la revista universitaria 'Trabajos y días', en él la autora centra su preocupación en la rutina diaria vivida de la Facultad de Filología, en el Anaya, donde estudiaba en ese momento.

"Se trata de un fragmento autobiográfico que refleja la angustia de la autora ante el monótono paso del tiempo. Celebremos, pues, el centenario de su nacimiento como se merece", afirmó Marta Torres, no sin agradecer la disponibilidad e implicación de la doctora Muriel.

Uno de los temas relevantes tratados en este 'Encuentro con la cultura' fue la relación complicada de la escritora con el movimiento feminista, ya que Martín Gaite fue siempre una defensora nata de la libertad, estaba muy en contra de que la encorsetaran con etiquetas.

Una de las etiquetas de las que se desmarcó fue la de feminista, puesto que nunca se consideró tal. Sin embargo, tanto su vida como su obra hablan de una mujer que vivió, defendió y transmitió los valores del feminismo.

Como colofón, el público asistente pudo disfrutar de una muestra escénica, a partir de extractos de obras de Martín Gaite, titulada 'Miranfú!' e interpretada por el Aula de Teatro de la UJA, dirigida por Ana Dolores Mena.