UJA expresa su apoyo a las víctimas del accidente de tren: "No hay palabras para una pérdida tan repentina y dolorosa"

JAÉN 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha lamentado "profundamente" el accidente de tren ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba), con 39 personas fallecidas hasta el momento y más de 150 heridas, y ha señalado que "no existen palabras capaces de aliviar una pérdida tan repentina y dolorosa".

La institución académica ha trasladado su "más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos", así como su "cariño y deseos de una pronta recuperación a las personas heridas", según un comunicado publicado este lunes en su página web, consultado por Europa Press.

"Somos conscientes de que no existen palabras capaces de aliviar una pérdida tan repentina y dolorosa, pero deseamos hacerles llegar todo nuestro apoyo en estos momentos de profundo duelo", ha afirmado la Universidad de Jaén.

Asismismo, en nombre de toda la comunidad universitaria de la UJA, ha expresado su "agradecimiento a los equipos sanitarios, de rescate y de seguridad que trabajan sin descanso desde ayer por la tarde".

La UJA "se une al dolor y a la conmoción de la sociedad ante esta tragedia y suspende toda la agenda institucional pública prevista para hoy lunes". Además, "durante dos días, las banderas del campus ondearán a media asta mostrar la solidaridad y cercanía con las víctimas".

Del mismo modo, ha convocado a toda la comunidad universitaria a guardar un minuto de silencio este martes, a partir de las 12,00 horas, en la explanada a las puertas del Rectorado, en el Campus de Las Lagunillas, en la capital jiennense.