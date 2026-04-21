La última campaña de control de velocidad en Jaén capital se salda con 174 denuncias en siete días

Control de velocidad - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La campaña especial de vigilancia y control de velocidad impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT), desarrollada en la ciudad de Jaén, entre los días 13 y 19 de abril, se ha saldado con un total de 1.935 vehículos controlados y 174 conductores denunciados por superar los límites de velocidad establecidos.

Desde el Ayuntamiento de Jaén se ha informado de que estas campañas tienen como principal objetivo reforzar la prevención y la sensibilización ciudadana, fomentando una conducción responsable y el respeto a los límites de velocidad, especialmente en vías urbanas y carreteras convencionales.

La concejala de Policía Local y Transportes, María del Carmen Angulo, ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas y ha señalado que "el cumplimiento de los límites de velocidad no es solo una obligación legal, sino una cuestión clave para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía".

En este sentido, ha añadido que desde el Ayuntamiento se sigue apostando por la concienciación y la vigilancia como "herramientas fundamentales para reducir la siniestralidad". Asimismo, ha recordado que la velocidad inadecuada continúa siendo uno de los principales factores de riesgo en la siniestralidad vial. De hecho, se mantiene como el tercer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico y está presente en más del 20 por ciento de los accidentes con víctimas mortales.

Según los últimos datos consolidados, en 2024 se registraron en España 307 siniestros mortales en los que el exceso de velocidad fue un factor determinante, lo que supone un incremento del 5,5 por ciento respecto a los 291 casos contabilizados en 2023.

La edil ha incidido en que "es fundamental que los conductores adapten su velocidad a las condiciones de la vía y respeten la normativa vigente, ya que detrás de cada cifra hay vidas que pueden salvarse con una conducción prudente".