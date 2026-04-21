Feijóo participa este miércoles en un acto público en Lepe (Huelva) junto a la cabeza de lista del PP, Loles López

Reunión del Comité de Campaña del PP de Huelva. - PP DE HUELVA

HUELVA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, participa este miércoles junto a la cabeza de lista por Huelva, Loles Lopez, en un acto público con motivo de las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, donde los populares buscan revalidar su mayoría absoluta.

De este modo, el líder nacional de los populares visitará algunos municipios de la provincia a lo largo de la jornada del miércoles y finalizará por la tarde en un acto público en la Lonja de Lepe, a partir de las 19,30 horas, en el que estará acompañado por la candidata número 1 por el PP de Huelva, Loles López; el presidente del PP de Huelva y candidato número 2 por la provincia, Manuel Andrés González; y el alcalde de Lepe, Adolfo Verano.

De este modo, Feijóo vuelve a visitar Andalucía en apenas una semana tras su participación en la clausura de la Intermunicipal del PP-A celebrada en Córdoba, junto al candidato del PP y presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien apeló en su discurso a la necesidad, a su juicio, de renovar una mayoría suficiente que garantice "estabilidad" para Andalucía.

Sobre la visita de Feijóo, el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González ha agradecido el "interés que muestra por la provincia" y "lo más importante", conoce a "la perfección las demandas y las carencias de la provincia que son competencia del Gobierno central".

"RESPONSABILIDAD Y SERIEDAD FRENTE AL RUIDO"

Por otro lado, el Partido Popular ha celebrado una reunión del Comité de Campaña a falta de apenas 25 días que "van a ser decisivos para el futuro de Andalucía y de la provincia de Huelva". El presidente provincial, Manuel Andrés González, ha destacado "el trabajo con responsabilidad y seriedad" frente "al ruido que pretenden otros partidos instalar en precampaña". El presidente del PP ha señalado que Andalucía "genera confianza" y, por eso, la comunidad "tiene que seguir avanzando con paso firme".

"Y, precisamente, ahora más que nunca toca redoblar esfuerzos. Estamos metidos de lleno en precampaña electoral donde se visualizan dos modelos claros de hacer política", ha abundado.

González ha insistido que "hoy Andalucía es referente", frente al modelo del Partido Socialista que cuando gobernaban en Andalucía las noticias "hablaban de corrupción", por el contrario, Juanma Moreno hace política basada en el "diálogo, en la moderación, y en la gestión inteligente".

"Frente a un Partido Socialista que representa el bloqueo y que representa el incumplimiento permanente con esta provincia y lo sufrimos con el abandono en materia ferroviaria, en materia de carretera, litoral, seguridad, frente a ello, los andaluces queremos estabilidad, porque se ha demostrado que la estabilidad durante estas dos legislaturas le sienta muy bien a nuestra provincia", ha indicado.

Al respecto, González ha subrayado que Andalucía es "ahora una comunidad autónoma que escucha, que responde y que da soluciones a los problemas que presenta la ciudadanía" a pesar de ello ha mandado un mensaje de "prudencia" ante las encuestas que salen a diario y que "no podemos confiarnos".

