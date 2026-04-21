PSOE señala que Baeza (Jaén) no tiene ayudas del Gobierno por el temporal por "error y negligencia" de su Ayuntamiento

Visita del PSOE al mercadillo de Baeza - PSOE

JAÉN 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha señalado que Baeza (Jaén) no tiene ayudas por el temporal del Gobierno de España por "error y negligencia de su Ayuntamiento". El secretario de Organización del PSOE de Jaén y candidato al Parlamento andaluz, Víctor Torres, ha puntualizado en Baeza que el PP miente cuando habla de las ayudas del Gobierno de España que no han llegado a la ciudad.

Torres ha indicado que el propio Ayuntamiento de Baeza, a través de Baeza Merece Más -- formación que gobierna en coalición con el PP--, ha reconocido que "no ha pedido ninguna inversión en infraestructuras municipales, porque se les pasó y se les olvidó".

"No hay un error del Gobierno de España al no incluir a Baeza en las ayudas por el temporal. Ha sido una negligencia y un error del Ayuntamiento, porque el PP y Baeza Merece Más no han presentado ninguna solicitud y por tanto no cumple los requisitos", ha dicho Torres.

Para Torres, este tema es "un ejemplo más de la hipocresía y el cinismo" del PP de Baeza. "Ahora quieren justificar su error echándoselo a la espalda de Pedro Sánchez, cuando no han tenido la decencia de haberle pedido nada a Moreno Bonilla", ha afirmado el dirigente socialista.

Por último, Torres ha manifestado que "si alguien ha puesto ayudas para todos frente al temporal, han sido el Gobierno de España y la Diputación", mientras que el PP "ha estado calladito para taparle las vergüenzas a la Junta de Andalucía".

ELECCIONES

En su visita al mercadillo de Baeza, Torres ha defendido que el 17 de mayo hay "una oportunidad decisiva para el cambio de modelo en Andalucía". Se ha mostrado confiado en que Baeza "vuelva a ser, de la mano del PSOE en la Junta y en el Ayuntamiento, la joya de innovación y referencia que ha sido siempre en el ámbito del patrimonio y del turismo cuando el PSOE ha estado al frente de las instituciones".

Torres ha reprochado a Juanma Moreno que parezca "el yerno perfecto", pero que en cuanto se da la vuelta "todo son promesas incumplidas con Baeza", empezando por el "desmantelamiento" de la educación pública, con la pérdida de líneas educativas, y continuando con el de la sanidad pública.

En este punto, ha indicado que hace unos meses el PSOE ya reivindicaba un servicio de Pediatría acorde a las necesidades de Baeza y ha lamentado que a día de hoy "si quieres que te vea el médico de familia, tienes que esperar 16 días" en el centro de salud baezano.

El candidato socialista también ha preguntado "dónde está la recta del Clavijo", qué es lo que va a ocurrir con la Hacienda La Laguna, que la Junta quiere vender, o con el plan de ordenación intermodal, del que tampoco hay "absolutamente nada, ni papeles ni voluntad" porque "todo es publicidad y propaganda del PP".

