La última semana de la Bienal de Flamenco arranca con una muestra de cine de José Sánchez Montes

GRANADA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Granada afronta la última semana de la I Bienal de Flamenco con una programación que está siendo un rotundo éxito de público, con recitales, espectáculos en escenarios emblemáticos, innovaciones escénicas y propuestas cinematográficas que están llenando espacios y plazas, confirmando que el flamenco late fuerte en todas sus expresiones, según ha informado el ayuntamiento en una nota.

Dentro de este broche final, este domingo se presenta la muestra de cine flamenco "La Granada flamenca de José Sánchez Montes", que se proyectará los días 22, 23 y 24 de septiembre, a las 20,00 horas en el Centro Federico García Lorca.

Esta iniciativa, organizada en colaboración con la Peña de la Platería, el Festival de Cine Flamenco de Granada y la Fundación "la Caixa", reúne tres películas que exploran la riqueza histórica y emocional del flamenco desde la mirada del cineasta granadino en su 40 aniversario en la profesión.

El 22 de septiembre, 'Morente sueña la Alhambra' (2005), en el que Enrique Morente guía un recorrido por la Alhambra acompañado de artistas como Blanca Li, Juan Habichuela, Pat Metheny, Khaled, Tomatito y Estrella Morente, entre otros.

El 23 de septiembre 'Cante Jondo, Granada 1922' (2022), un documental que conmemora el Concurso del Cante Jondo promovido por Manuel de Falla y Federico García Lorca, www.2031granada.org mezclando animación e imagen real, con la participación musical de figuas del flamenco contemporáneo.

y el 24 de septiembre 'Zambra' (2024), que revive el ritual casi desaparecido de las bodas gitanas en el barrio troglodita del Sacromonte, explorando un espacio efímero marcado por el orgullo y por la memoria de comunidades que siguen presentes frente a los desafíos del turismo y el olvido.

José Sánchez Montes, natural de Granada, es director, guionista y productor con una dilatada trayectoria que comenzó en 1984 al fundar Ático Siete, pasó por Sacromonte Films, y se ha consolidado como una figura clave del cine documental, de ficción y del cine flamenco.

Sus obras han sido proyectadas internacionalmente y su visión artística ha contribuido decisivamente al reconocimiento del valor patrimonial y cultural del flamenco y de Granada. Además es director del Festival de Cines del Sur que se ha recuperado y se celebrará el próximo mes de mayo.