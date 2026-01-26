Última semana para presentar la documentación y optar a las concesiones de riego de la presa de Siles (Jaén)

Archivo - Presa de Siles - MINISTERIO DE AGRICULTURA - Archivo

JAÉN 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha señalado que en aproximadamente una semana finaliza el plazo para que las comunidades de regantes presenten la documentación requerida para obtener las concesiones de riego de la presa de Siles (Jaén).

A través de un comunicado, ha apuntado en un comunicado que el proceso se encuentra en "una fase clave". Varias comunidades ya han completado el trámite con la documentación aceptada, mientras que otras han resuelto sus dudas técnicas y administrativas para poder presentarla dentro del plazo establecido.

No obstante, aún existe alguna comunidad que no ha presentado la documentación necesaria, por lo que la CHG recuerda la importancia de atender los requerimientos realizados. Una vez evaluada toda la documentación, se iniciará la tramitación de las concesiones, dando "un paso decisivo" en la regularización de los aprovechamientos de riego asociados al embalse de Siles, conforme a la planificación hidrológica y la normativa vigente.

El proceso de regularización de estos regadíos quedó establecido en el procedimiento publicado en el BOE de 17 de marzo de 2021 para la adjudicación de concesiones de riego dentro de la reserva de 6,18 hectómetros cúbicos de agua prevista en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir.

Este procedimiento tiene como finalidad otorgar a las Comunidades de Regantes (CCRR) una concesión administrativa que determine el volumen de agua, la superficie regable y las condiciones de uso.

Durante la tramitación se han detectado, en algunos casos, duplicidades de superficies y situaciones de doble concurrencia de derechos, lo que ha requerido la depuración de datos y la presentación de renuncias por parte de CCRR para garantizar que cada parcela y cada derecho se computen una sola vez.