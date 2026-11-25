Archivo - UNEI es una empresa social andaluza especializada en la creación de empleo para personas con discapacidad. - UNEI - Archivo

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa social UNEI, líder en empleabilidad de personas con discapacidad, celebra este jueves a las 19,30 horas la gala 'Una extraordinaria Navidad'. La gala incluirá la entrega de los I Premios Extraordinarios a personas y organizaciones que han destacado por su "compromiso extraordinario" con la innovación, la inclusión y el impacto positivo. Los premiados de esta primera edición son el futbolista Jesús Navas, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), el empresario Javier Targhetta, la Fundación Eduarda Justo (Grupo Cosentino) y la diseñadora Ana Cherubina.

La gala 'Una Extraordinaria Navidad' es el evento central del 35 aniversario de UNEI, ha informado la empresa en una nota. La compañía social andaluza líder en empleo de personas con discapacidad alcanza esta efeméride con un récord de 2.100 personas en el equipo, el 87% con discapacidad y el 50% con problemas de salud mental, que desarrollan su actividad a través de líneas de negocio como la logística integral, los Facility Services, la conservación medioambiental, la teleasistencia avanzada y la gestión de espacios deportivos.

El evento de aniversario se celebrará en Villa Luisa (Sevilla) a partir de las 19,30 horas y contará con la presencia de todos los premiados. Asitirán asimismo el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz; la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco; la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, y la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, entre otras autoridades.

A la hora de inicio, habrá un photocall de los asistentes con atención a medios, en el que participarán el director general de UNEI, Rafael Cía, y las personas y organizaciones premiadas, y al que los medios de comunicación podrán acceder sin acreditación previa. Para aquellos medios que no puedan asistir, se distribuirá nota de prensa y pool de imágenes (fotos y compactado para televisión) de la entrega de premios el viernes por la mañana.