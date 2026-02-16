UNEI incrementa un 23% su plantilla en 2025 y cierra el ejercicio superando el récord de 2.000 personas. - UNEI

SEVILLA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

UNEI ha cerrado 2025 con un nuevo récord de plantilla al incrementar un 23% el número de personas en su equipo y cerrar el ejercicio superando por primera vez las 2.000 personas contratadas.

Según ha informado UNEI en una nota, el mayor incremento se ha producido en el colectivo de las personas con discapacidad, que suponen más de 300 de las 360 nuevas incorporaciones.

De este modo, es la primera vez que una empresa social andaluza alcanza la cifra redonda de las 2.000 personas en total. Así, el incremento de contratos del personal con discapacidad en su plantilla ha hecho posible que, en este contexto de crecimiento, UNEI mantenga la proporción de personas con discapacidad en su equipo (en torno al 87%) y que revalide su liderazgo andaluz en la economía de iniciativa social.

Asimismo, otro de los hitos del año es la superación de las 1.000 personas con diagnóstico de salud mental en plantilla a lo largo del ejercicio (en torno a la mitad del total). Se trata del colectivo de la discapacidad con mayores dificultades de acceso al empleo y es también el grupo prioritario para UNEI, que forma parte, desde sus orígenes, del ecosistema andaluz de atención a las personas con enfermedad mental grave. Estas cifras sitúan a UNEI en el liderazgo nacional en las oportunidades laborales en este ámbito.

Por ámbitos de actividad, existen 600 personas contratadas en la división de logística integral (UNEI Smart Supply); más de 1.000 personas en facility services (UNEI Servicios); más de 220 en conservación medioambiental (UNEI Natura); más de 50 en el desarrollo de equipos de teleasistencia avanzada (UNEI Social and Health) y en torno a 20, con picos de 80 en la temporada de verano, en la gestión de espacios deportivos (UNEI Activa).

El resto corresponde a puestos de administración, soporte y estructura de la compañía. Se trata, en buena medida, de puestos de trabajo cualificados, lo que "exige una apuesta por la formación de la plantilla tanto de cara a la incorporación a UNEI como por la capacitación continua".

En este sentido, en 2025 se impartieron en UNEI 25.300 horas formativas (un 17% más que el año anterior), con la participación del 90% de trabajadores en una o más acciones de formación.

A lo largo del ejercicio, UNEI gestionó más de 1.100 procesos de selección y realizó 2.200 entrevistas de trabajo para cubrir estas vacantes, con más de 9.000 personas candidatas inscritas en el portal de empleo.

Para contribuir a la captación de talento, UNEI cuenta con una colaboración preferente con la Fundación pública Andaluza para la Integración Social de las personas con Enfermedad Mental (Faisem), que realiza la orientación y el apoyo al empleo de las personas con discapacidad derivada de enfermedad mental y la coordinación durante toda su carrera profesional en UNEI.

Además de Faisem, UNEI mantiene 148 acuerdos con entidades de la discapacidad en todo el territorio, especialmente para favorecer la captación de talento, y 25 convenios con otros tantos centros formativos, que han posibilitado las prácticas de 55 personas en la empresa a lo largo de 2025.

En efecto, UNEI realiza "un gran trabajo en favor del acompañamiento, la inclusión y el apoyo al empleo", especialmente canalizado a través de las Unidades de Apoyo al empleo y la actividad profesional.

Estas Unidades están compuestas por más de 100 personas, entre técnicas (de la psicología, el trabajo social, la pedagogía, etc.) y personal de apoyo en las Operaciones, que "garantizan un acompañamiento continuo y adaptado a las necesidades de cada trabajador, "sobre todo de aquellas con discapacidad".

Asimismo, el doble de mujeres en cuatro años UNEI ha mantenido también en 2025 su compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres. La distribución de la plantilla por género se mantiene estable, con un 40% de mujeres al cierre del año.

Esta estabilidad porcentual, en un contexto de crecimiento de la plantilla, refleja una "evolución equilibrada y coherente con las políticas de igualdad y no discriminación de la organización", que además ha aprobado en 2025 su tercer Plan de Igualdad.

En los últimos cuatro años, desde la aprobación de su anterior Plan de Igualdad, UNEI ha duplicado las mujeres contratadas en el equipo, que han pasado de algo menos de 380 a 800, con mayor presencia en sectores masculinizados, como la jardinería o las actividades logísticas. Todo ello, además, con una clara apuesta por la equidad retributiva.

Por último, UNEI es la empresa social líder en Andalucía en empleabilidad de personas con discapacidad, sobre todo derivada de problemas de salud mental. Sus socios mayoritarios son el Grupo Social ONCE a través de Ilunion y la Junta de Andalucía a través de Faisem.