La Unesco alerta de que Doñana podría entrar en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro si no se recupera el acuífero

Las marismas de Doñana en imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro del Patrimonio Mundial de la Unesco y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) han advertido de que el deterioro continuado del acuífero de Doñana podría generar las condiciones para que este espacio sea inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro si su declive no se revierte mediante la aplicación "rápida y eficaz" de medidas de conservación.

Así figura en el informe sobre el estado de conservación del Parque Nacional de Doñana, al que ha tenido acceso Europa Press, y en la propuesta de decisión que será examinada por el Comité del Patrimonio Mundial durante su 48º sesión, que se celebra entre el 19 y el 29 de julio en Busán, en Corea del Sur. El documento reconoce los esfuerzos realizados por España, pero considera que el ritmo de recuperación ecológica continúa siendo insuficiente ante la urgencia y la persistencia de las presiones que afectan al espacio protegido.

En concreto, el organismo internacional señala que tres de las cinco masas de agua subterránea de Doñana siguen presentando un mal estado cuantitativo debido a la sobreexplotación, pese a las actuaciones impulsadas por las administraciones. Esta situación evidencia, según el informe, que todavía no se han alcanzado los objetivos de conseguir unas extracciones sostenibles y revertir el declive del acuífero.

La Unesco valora los avances en la gobernanza del agua, la ampliación de los sistemas de seguimiento hidrológico, el uso de herramientas de teledetección y control digital, la modernización del Registro de Aguas y las actuaciones contra las captaciones ilegales.

El informe señala que, desde 2019, un total de 1.214 pozos han sido objeto de cierre, precintado, regularización o procedimientos jurídicos relacionados, de los cuales 155 corresponden al periodo transcurrido desde el anterior informe.

También destaca la puesta en funcionamiento de las comunidades de usuarios de aguas subterráneas de Marismas-La Rocina y Almonte, así como la aprobación en julio de 2025 del programa de actuación de La Rocina, que contempla una reducción del 15% de las extracciones. Sin embargo, los programas correspondientes a las otras dos masas de agua declaradas en riesgo siguen pendientes de aprobación.

El Comité reclama a España que finalice y aplique estos programas, los integre en el conjunto de la planificación hidrológica y demuestre avances medibles en la reducción de las extracciones de agua subterránea.

Igualmente, considera positivo que la gestión de la finca de Veta la Palma, adquirida por el Estado en 2023, esté orientada a la conservación de la biodiversidad y a reforzar la capacidad de adaptación de Doñana frente al cambio climático.

Por el contrario, el documento muestra preocupación porque todavía no se ha concluido el modelo ecohidrológico solicitado por el Comité, una herramienta considerada necesaria para determinar la relación entre la hidrología y la ecología y definir las necesidades de agua que permitan mantener el Valor Universal Excepcional de Doñana.

El informe lamenta además el retraso en la aprobación del Programa de Adaptación al Cambio Climático, cuya finalización está prevista durante 2026, y reclama que incluya objetivos definidos, medidas concretas y compromisos cuantificables de reducción del consumo de agua.

En materia de biodiversidad, la Unesco toma nota de la recuperación de los sistemas dependientes del agua y del incremento de las poblaciones de aves invernantes durante los dos últimos inviernos. No obstante, señala que existe una tendencia descendente a largo plazo y pide que se investiguen sus causas, enter ellas los cambios hidrológicos, la degradación de los hábitats y las posibles alteraciones de los patrones migratorios por el cambio climático.

El documento concluye que la interacción acumulada entre la sobreexplotación de las aguas subterráneas, el cambio climático, la degradación de los hábitats, la intensificación agrícola y otras presiones continúa suponiendo un "riesgo significativo" para la integridad y la resiliencia de Doñana a largo plazo.

Por ello, reitera que deben aplicarse íntegramente y con carácter urgente las recomendaciones de la misión de seguimiento realizada en 2020. En caso de que no se revierta el deterioro del acuífero Almonte-Marismas, la degradación podría provocar impactos significativos sobre el Valor Universal Excepcional del espacio y abrir la puerta a su inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.

La propuesta de resolución pide al Gobierno de España que remita antes del 1 de febrero de 2027 un nuevo informe actualizado sobre el estado de conservación de Doñana y la aplicación de las medidas reclamadas, que será examinado durante la 49º sesión del Comité.

PREOCUPACIÓN POR LA MINA DE AZNALCÓLLAR Y EL DESLINDE

La Unesco también ha lamentado que España no haya atendido todavía su petición de realizar una evaluación específica sobre los posibles efectos del proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar sobre el Valor Universal Excepcional de Doñana.

Aunque las autoridades españolas han remitido documentación correspondiente al procedimiento de autorización, el organismo sostiene que no se ha presentado la evaluación de impacto ambiental completa con un análisis específico de los posibles efectos del proyecto sobre el espacio protegido.

En particular, solicita que se analicen los eventuales impactos de los vertidos mineros sobre la calidad de las aguas y que toda la documentación sea remitida al Centro del Patrimonio Mundial para su revisión por la UICN antes de que se adopten decisiones que puedan resultar difíciles de revertir.

Respecto al deslinde del Dominio Público Marítimo-Terrestre, el informe recoge las explicaciones del Estado, que sostiene que el procedimiento pretende reconocer formalmente la extensión ya existente del dominio público y no establecer un nuevo régimen jurídico.

No obstante, el organismo internacional mantiene su preocupación por las posibles implicaciones a largo plazo sobre la gestión hidrológica y ecológica del espacio, por lo que exige que cualuier interpretación, planificación o alpicación futura del deslinde sea plenamente compatible con la protección de los valores de Doñana.

WWF EXIGE MEDIDAS "CONCRETAS Y MEDIBLES"

Ante las conclusiones del documento, WWF ha reclamado a las administraciones que aceleren la aplicación de medidas urgentes para recuperar el acuífero y evitar el colapso ecológico de Doñana, al considerar que muchas de las actuaciones previstas cumulan retrasos que, en algunos casos, alcanzan una década. La organización ecologista sostiene que las extracciones continúan en niveles "insostenibles" y están poniendo en grave riesgo los ecosistemas que dependen del acuífero.

La ONG asegura que actualmente se extrae del acuífero más agua de la que se recarga, con un índice de explotación del 109%, por lo que pide un programa integral de actuaciones para gestionar las cinco masas de agua subterránea y aumentar su resiliencia frente al cambio climático.

También rechaza que, tras un año de lluvias excepcionales, se haya elevado temporalmente del 85% al 100% el volumen autorizado de las extracciones en La Rocina, al considerar que esta decisión no contribuye a la recuperación del acuífero ni reduce su vulnerabilidad.

En relación con Aznalcóllar, WWF ha reclamado una moratoria a la reapertura de la mina y la creación de un comité independiente de expertos que analice de manera conjunta sus posibles efectos ecológicos, socioeconómicos y sobre la seguridad de las poblaciones del entorno.

Por último, WWF ha pedido al Gobierno que suspenda el actual procedimiento de deslinde del Dominio Público Marítimo-Terrestre y constituya un comité científico-técnico independiente para revisar los criterios utilizados y elaborar una nueva propuesta basada en el conocimiento científico acumulado sobre Doñana.