Unicaja AM prevé cerrar 2025 con más de 13.000 millones en activos bajo gestión y más de 2.200 en suscripciones netas

Oficina de Unicaja. - UNICAJA

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unicaja Asset Management (Unicaja AM) prevé cerrar el ejercicio 2025 con los "mejores resultados de su historia" en sus principales indicadores de negocio: más de 13.000 millones de euros en activos bajo gestión, lo que supone un crecimiento interanual del 25%, y un aumento superior al 40% en suscripciones netas, superando los 2.200 millones de euros.

En el balance del año de la gestora del Grupo Unicaja, destaca el éxito de la gestión activa; el liderazgo en criterios ESG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo), y la mejora de la propuesta de valor, junto a las gestoras internacionales BlackRock, Allianz Global Investors y Candriam, que "no sólo han permitido ampliar y optimizar la propuesta de productos, sino que están impactando directamente en la mejora de la experiencia del cliente y de la red comercial", ha subrayado la entidad en una nota.

Estas colaboraciones han sido clave en la transformación del modelo de servicio, con formación especializada para la red comercial, mayor personalización de la oferta y una visión de mercado global que ha elevado el estándar de calidad de la gestora.

Superar la barrera de los 13.000 millones de euros en activos bajo gestión consolida la buena posición de Unicaja AM y subraya su creciente relevancia en el sector. Este resultado está impulsado por unas suscripciones netas que se prevé que excedan los 2.200 millones de euros, lo que supone, además del citado crecimiento superior al 40% respecto al ejercicio 2024, un 8% de las captaciones netas del sector.

En línea con su compromiso con la inversión responsable, destaca que más del 70% del patrimonio bajo gestión de Unicaja AM ya se rige por criterios ESG, situándose a la vanguardia en el mercado por volumen de activos gestionados bajo estos estándares.