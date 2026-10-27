Unicaja amplía a las pymes su oferta de preconcedidos para dar una respuesta "agil" a necesidades de financiación

Archivo - Unicaja lanza una nueva campaña de préstamos preconcedidos con mejores condiciones ante la temporada estival - UNICAJA - Archivo

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha puesto en marcha una nueva solución de financiación preconcedida para pymes con la que busca dar "una respuesta más ágil y sencilla a sus necesidades de financiación a corto plazo". Esta iniciativa permite a las pequeñas y medianas empresas disponer de una propuesta de financiación preconcedida que simplifica el proceso de contratación. Con esta solución, Unicaja busca reducir los tiempos de gestión y ofrecer una respuesta más ágil a las necesidades financieras de estos negocios.

La financiación se destina a cubrir necesidades de circulante, impulsar nuevos proyectos y otros requerimientos de liquidez a corto plazo, mediante préstamos y créditos con un plazo igual o inferior a doce meses, ha detallado la entidad en una nota de prensa. Los clientes de Unicaja pueden tramitar las operaciones a través de la red de oficinas de la entidad, donde recibirán atención y asesoramiento durante todo el proceso.

"Las pymes necesitan respuestas financieras que se adapten al ritmo de sus negocios. Con esta iniciativa avanzamos en nuestro objetivo de ser su aliado financiero, mediante soluciones ajustadas a sus necesidades que combinan agilidad y una gestión responsable del riesgo", ha señalado Francisco Vilches, director de Pymes y Agro de Unicaja.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico 2025-2027 de Unicaja, que incluye entre sus prioridades el crecimiento del negocio empresarial y la mejora de la experiencia del cliente.

En este ámbito, la entidad está reforzando su propuesta para pymes y autónomos con soluciones financieras especializadas, procesos más sencillos y un modelo de atención basado en la cercanía y el conocimiento de cada negocio.

La nueva solución amplía las alternativas que Unicaja pone a disposición de las empresas para atender sus necesidades financieras con mayor agilidad. Con ello, la entidad busca facilitar la gestión cotidiana de sus negocios y acompañarlas en el desarrollo de sus proyectos.