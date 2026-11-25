El director de Comunicación e Imagen de Unicaja, Fernando Ríos, y el director regional de la Fundación Adecco en Andalucía Oriental, Miguel Ángel de Pedro. - UNICAJA

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y la Fundación Adecco han renovado su alianza para impulsar la inclusión social y laboral de mujeres víctimas de violencia de género, con la firma de un nuevo acuerdo de colaboración. La entidad financiera se ha sumado así, un año más, a la iniciativa promovida por la fundación con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este miércoles, 25 de noviembre.

Según ha informado la organización en una nota, el objetivo es reforzar el compromiso colectivo y favorecer el acceso de estas mujeres al mercado laboral en igualdad de oportunidades. De este modo, el convenio da continuidad a la estrecha relación que ambas entidades mantienen desde hace años y consolida su compromiso común de "aunar esfuerzos para mejorar la empleabilidad de mujeres en situación de vulnerabilidad, acompañarlas durante el proceso de búsqueda de empleo y contribuir a la construcción de entornos laborales seguros e inclusivos".

Por ello, "no sólo se busca favorecer su mayor estabilidad económica y autonomía personal, sino también brindarles oportunidades para que puedan desarrollarse profesionalmente en espacios donde se sientan valoradas y reconocidas", han explicado desde Unicaja.

El acuerdo ha sido suscrito por el director de Comunicación e Imagen de Unicaja, Fernando Ríos, y por el director regional de la Fundación Adecco en Andalucía Oriental, Miguel Ángel de Pedro. Mediante esta firma, la entidad financiera también ha reafirmado su respaldo al programa de la Fundación Adecco, #EmpleoParaTodas, que, en el último año, ha acompañado a 538 mujeres en su proceso de incorporación al mundo laboral.

Asimismo, Unicaja se ha unido a la Semana contra la Violencia de Género de la Fundación Adecco, durante la que se intensifica el trabajo con mujeres que se encuentran superando una situación de violencia de género. En este marco, se han desarrollado talleres formativos y acciones de orientación y acompañamiento dirigidos a acelerar su inclusión laboral.

"Desde Unicaja, queremos colaborar en la construcción de una sociedad más inclusiva e igualitaria, mediante la generación de oportunidades que favorezcan una mayor autonomía personal y económica de los colectivos más vulnerables para ayudarles a avanzar en sus proyectos vitales", ha señalado el director de Comunicación e Imagen de la entidad financiera.

En este sentido, Ríos también ha subrayado que "la colaboración con la Fundación Adecco nos permite seguir reforzando este compromiso, apoyando iniciativas que facilitan el acceso al empleo e impulsan la empleabilidad de quienes tienen más dificultades para incorporarse al mercado laboral".

Mientras, el director regional de la Fundación Adecco en Andalucía Oriental ha destacado que, "detrás de cada mujer víctima que acude a la Fundación Adecco hay una autoestima que hay que reconstruir, una situación económica frágil, hijos e hijas que necesitan estabilidad y un proyecto de vida que volver a levantar".

Por eso, "el compromiso de empresas como Unicaja es clave para que materialicemos nuestra misión social y podamos acompañar a las mujeres que más lo necesitan, a través de un empleo que les ayude a recuperar autonomía, seguridad y confianza en el futuro", ha añadido.

De forma paralela, Unicaja participará un año más en la campaña #SuTalentoEsMasFuerte, una iniciativa de sensibilización que la Fundación Adecco difundirá en redes sociales y que pretende visibilizar la importancia del empleo como el recurso más poderoso para romper el ciclo de la violencia y como motor de inclusión y transformación social.

Este año, bajo el lema 'Tener empleo es tener una salida', la campaña reivindica el trabajo como herramienta esencial para que estas mujeres puedan recuperar su independencia económica, fortalecer su confianza, ampliar sus redes de apoyo y construir nuevos proyectos de vida.

También apela a la cooperación e implicación de empresas, para promover culturas corporativas basadas en la igualdad, impulsar procesos de selección inclusivos, ofrecer oportunidades de formación y garantizar espacios de trabajo respetuosos, contribuyendo con ello a crear una sociedad más justa y cohesionada.

COMPROMISO CON LA IGUALDAD Y LA DIVERSIDAD

El respaldo de Unicaja a esta iniciativa se enmarca, en el ejercicio de su política de sostenibilidad, en su compromiso e interés por promover la diversidad e igualdad de oportunidades en sus territorios de actuación, y, en particular, de determinados colectivos en situación de vulnerabilidad.

Una filosofía que, según ha explicado la entidad, se alinea con los valores tradicionales de la entidad y su firme apuesta por un modelo de banca "universal, cercana, abierta y accesible" para todos, como uno de los principales ejes en torno a los que se articula su actual Plan Estratégico.

En este sentido, la entidad dispone de un Plan de Igualdad, desde el que se refuerza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la mejora de sus condiciones laborales.

El plan contempla también medidas concretas para favorecer una distribución equilibrada de las responsabilidades y facilitar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de la plantilla.

Unicaja también cuenta con un Protocolo de Prevención del Acoso Sexual y por Razón de Sexo en el Trabajo y pone a disposición de su personal procedimientos para la atención a víctimas de violencia de género --originada al margen de la actividad profesional-- y para mujeres en situación de embarazo y lactancia.

La Fundación Adecco, constituida en 1999, es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el Grupo Adecco. Su principal objetivo es la inclusión en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, tienen más dificultades para encontrar trabajo: con discapacidad, mayores de 45 años parados de larga duración, mayores de 55 años, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género, así como otros grupos en riesgo de exclusión social.