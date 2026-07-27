Unicaja impulsa financiación del sector agrario y prevé bonificaciones de hasta 15.000 euros a explotaciones y empresas

Archivo - Unicaja ofrece descuentos de hasta el 15% en seguros de vida y refuerza su oferta para pymes y particulares - UNICAJA - Archivo

SEVILLA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha facilitado el acceso a la línea ICO-MAPA-Saeca dirigida a profesionales y empresas del sector agrario, pesquero, acuícola y agroalimentario afectados por el actual contexto económico internacional.

Según ha informado la entidad en una nota, la convocatoria aprobada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y dotada con 300 millones de euros, ha tenido por objetivo contribuir a la recuperación de la rentabilidad de las explotaciones y empresas afectadas por la situación de sequía, el aumento de los costes de producción y la incertidumbre en el mercado internacional.

De esta manera, la línea ha contemplado una bonificación del quince por ciento del principal de los préstamos formalizados, con un importe máximo de 15.000 euros por beneficiario. Además, ha permitido articular operaciones con plazos de hasta quince años y con "posibles periodos de carencia" de hasta tres años, en función del destino de la financiación. En el caso del circulante el plazo puede extenderse hasta seis años.

Asimismo, pueden acogerse a esta medida titulares de explotaciones agrarias, cooperativas agroalimentarias y determinados operadores económicos y pymes vinculados al sector, mientras que cumplan los requisitos previstos en la convocatoria. De este modo, los importes máximos con fondos ICO han ascendido hasta 400.000 euros para personas físicas y hasta 600.000 euros para personas jurídicas.

En este sentido, la convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre de 2028 o hasta el agotamiento del crédito disponible y se puede acceder a ella a través de la "amplia red" de oficinas de la empresa.

A su vez, el director de Pymes, Negocios y Productos de Empresa de Unicaja, Santiago Casanova, ha señalado que esta línea "permite a agricultores, ganaderos y empresas agroalimentarias acceder a financiación en condiciones especialmente ventajosas para mantener su actividad y acometer inversiones en un momento de elevada presión sobre los costes".

Por otro lado, la adhesión a esta línea se ha enmarcado en la estrategia de Unicaja de reforzar su capacidad de acompañamiento al tejido productivo en sectores con fuerte arraigo territorial y relevancia económica. En ese contexto, el sector primario ha ocupado una posición "especialmente significativa" por su peso en muchas de las áreas donde la entidad mantiene una "presencia histórica" y una "relación cercana" con empresas, cooperativas y profesionales.

Igualmente, la colaboración de Unicaja con la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca) ha reforzado la línea de trabajo, al permitir articular "condiciones más ventajosas para el sector agrario y ganadero a través de un esquema de apoyo público y gestión financiera especializada".

Por último, la entidad colaboró en la canalización de financiación especial dirigida a los sectores agrario, pesquero, acuícola y agroalimentario de Andalucía y Extremadura que sufrieron los efectos del tren de borrascas del pasado invierno.