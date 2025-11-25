Unicaja lanza un sorteo de estancias y 'forfaits' gratuitos en Sierra Nevada del 13 al 15 de febrero

GRANADA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unicaja, como patrocinador oficial de la estación de esquí y montaña de Sierra Nevada, en término de Monachil, en el área metropolitana de Granada, va a contribuir una vez más a la promoción de este espacio natural y destino turístico nacional de referencia, tras el éxito cosechado la pasada temporada, con una nueva campaña, que permitirá a sus clientes beneficiarse de un sorteo de estancias y 'forfaits' gratuitos y de actividades para toda la familia del 13 al 15 de febrero.

Concretamente, la entidad sorteará entre sus clientes dos noches de hotel, además de forfaits gratis para esquiar en dicha estación, según ha detallado en una nota de prensa este martes. Los interesados podrán inscribirse y participar en este sorteo, desde el 28 de noviembre hasta el 31 de diciembre, a través del apartado 'Sorteos y promociones', disponible en la banca digital de Unicaja.

Por otra parte, Unicaja continúa apoyando el desarrollo de actividades deportivas y de carácter familiar tanto en las pistas como en otros escenarios de Sierra Nevada, de acceso y participación abierta al público en general. Asimismo, la entidad volverá a contar un año más con 'food trucks' propios, que servirán como punto de información y de entrega de regalos y que, además, ofrecerán chocolate caliente a los esquiadores y visitantes.

El respaldo de Unicaja a Sierra Nevada, gestionada por Cetursa, la empresa pública responsable de la gestión del recinto invernal, responde a su interés por "reforzar el apoyo al tejido productivo y a los sectores impulsores del desarrollo económico y del empleo en sus zonas tradicionales de actuación, como es Granada y su provincia".

Este apoyo también se enmarca en el firme compromiso de la entidad con el fomento del deporte y sus valores, dando visibilidad a las diferentes disciplinas deportivas y potenciando el deporte desde la base, han detallado desde Unicaja en nota de prensa este martes.

La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada es una de las más visitadas e importantes de España. Situada en un enclave privilegiado en el que coexisten las figuras de protección de Parque Natural y Parque Nacional, es una referencia en la gestión turística y en el desarrollo socioeconómico desde los postulados de la sostenibilidad, protección y conservación de su entorno.

La actividad de la estación se mantiene durante todo el año, permaneciendo también abierta en los meses de verano a través de una oferta de ocio alternativa, que permite generar empleo y riqueza más allá de la temporada de invierno. Dentro de su programación estival, ofrece iniciativas de astroturismo, ecoturismo, senderismo, citas deportivas en la naturaleza, eventos culturales y el uso continuo de los remontes.