Unicaja mantiene su apoyo a los más de 8.500 scouts de Andalucía con la renovación de su convenio

Archivo - El director territorial de Unicaja en Málaga, Francisco Reguera y el presidente de ASDE Scouts de Andalucía, Joaquín Muñoz. - UNICAJA - Archivo

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha renovado su convenio de colaboración con ASDE Scouts de Andalucía, dando continuidad al apoyo que la entidad presta a esta organización, que cuenta con más de 8.500 integrantes y más de 80 grupos scouts distribuidos por las ocho provincias andaluzas.

El acuerdo contempla una oferta específica de productos y servicios financieros dirigida a la propia organización, sus empleados y voluntarios, así como a los niños y jóvenes que forman parte de los grupos scouts, con soluciones adaptadas a sus diferentes necesidades, tal y como ha subrayado la entidad en una nota de prensa.

El convenio incluye servicios destinados a facilitar su gestión diaria, como cuentas, domiciliación de recibos y pago de impuestos, Terminales Punto de Venta (TPV), productos de financiación y seguros. Así, la oferta se completa con servicios dirigidos a empleados de ASDE Scouts de Andalucía y voluntarios, y con productos específicos para niños y jóvenes.

Asimismo, los beneficiarios del acuerdo pueden acceder a los servicios de Banca Digital de Unicaja para realizar las principales operaciones bancarias a través de la web y la aplicación móvil. Ante esto, el director territorial de Unicaja en Málaga, Francisco Reguera, ha señalado que, para la entidad financiera, "es importante mantener esta colaboración con ASDE Scouts de Andalucía y seguir apoyando una labor que contribuye a la formación de niños y jóvenes y a su participación en la sociedad".

Más aún, ha subrayado que "este convenio nos permite acompañar a una organización con una amplia presencia en la Comunidad andaluza y comprometida con la educación en valores". En este sentido, ha insistido en que "nuestra forma de entender la banca pasa también por estar cerca de las personas y de las iniciativas que forman parte de su entorno. Por eso, queremos seguir siendo un aliado para organizaciones como ASDE Scouts de Andalucía, facilitando su actividad y poniendo a su disposición soluciones que respondan a sus necesidades. Queremos seguir estando cerca de quienes trabajan cada día para generar oportunidades y contribuir al desarrollo de nuestra sociedad".

Por parte de ASDE Scouts de Andalucía, su presidente, Joaquín Muñoz, ha destacado el valor de esta alianza, afirmando que "la renovación de este convenio supone un respaldo fundamental para el día a día de nuestros grupos scouts, al facilitarles condiciones financieras muy ventajosas adaptadas a su labor, haciendo extensivos estos beneficios a las familias, personas voluntarias y trabajadores que forman parte de nuestra asociación".

Asimismo, Muñoz ha querido subrayar el compromiso continuado de la entidad financiera: "son ya más de 15 años de estrecha colaboración caminando juntos en beneficio de miles de niños y jóvenes andaluces. Unicaja no solo nos acompaña en el plano financiero, sino que se involucra activamente en nuestras actividades socioeducativas mediante patrocinios y cesiones, consolidándose como un aliado estratégico imprescindible en nuestra misión educadora".