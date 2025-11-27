Unicaja mejora su calificación de sostenibilidad según las agencias Sustainable Fitch y EthiFinance

Unicaja mejora su calificación de sostenibilidad según Sustainable Fitch y EthiFinance. - UNICAJA

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las agencias Sustainable Fitch y EthiFinance han mejorado la calificación de ESG --ambiental, social y de gobernanza-- de Unicaja, destacando especialmente el desempeño del banco en el ámbito de la gobernanza, temática en la que obtiene su máxima puntuación, en función de las metodologías de evaluación de ambas entidades. Esta mejora refleja el enfoque estratégico de Unicaja en materia de sostenibilidad, que se traduce en la incorporación de los criterios ESG en su modelo de gestión.

Según ha informado Unicaja en una nota, Sustainable Fitch ha mejorado el rating ESG de Unicaja de tres a dos --siendo uno la mejor puntuación y cinco la más baja--, destacando la expansión de los objetivos de descarbonización de la entidad a nuevos sectores de la cartera financiada, complementado por su política de exclusión a la financiación a determinados sectores.

Además, la mejora de rating también se ha apoyado en la incorporación de objetivos ESG entre las "metas estratégicas" de Unicaja, "reforzando el compromiso del banco de ser neutros en carbono para 2050". Asimismo, ha mantenido la calificación de dos para el Marco de Bonos Verdes de la entidad, subrayando el impacto positivo de los fondos destinados a edificios verdes y energías renovables, así como la solidez del proceso de selección y evaluación de proyectos.

En su análisis, Sustainable Fitch ha otorgado a Unicaja la máxima puntuación en gobernanza, valorando "el adecuado control interno, la gestión del riesgo y la separación de funciones entre CEO y presidente". Los ámbitos de medioambiente y social han recibido una calificación de dos, destacando para el primer caso "las políticas de reducción de emisiones, la medición de huella de carbono y su verificación externa" y, para el segundo, "las iniciativas de diversidad, inclusión y la representación de género en los niveles de la organización".

Por su parte, EthiFinance ha otorgado al banco una puntuación global de 72 puntos sobre 100,frente a los 64 obtenidos en el ejercicio anterior, lo cual representa una mejora de ocho puntos. En concreto, fundamenta la mejora del rating ESG en que "Unicaja ha reforzado su compromiso con la reducción del impacto climático a través del establecimiento de objetivos cuantitativos a corto plazo".

Asimismo, y en lo relacionado a la temática social, la introducción de objetivos cuantificados para la igualdad de oportunidades ha contribuido "positivamente" en la mejora de la puntuación del banco. Finalmente, la gobernanza nuevamente es el área mejor valorada, con 79 puntos.

La introducción por parte de Unicaja de una evaluación de doble materialidad, así como sus buenas prácticas en la temática de conducta empresarial y los indicadores estables de ciberseguridad han contribuido a "fortalecer la gobernanza del banco". Además, la agencia ha considerado que la exposición de Unicaja a controversias ESG es baja.

En este sentido, Unicaja cuenta con una Política de Sostenibilidad, alineada con el Acuerdo de París, los Principios del Pacto Mundial, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Además, la entidad está adherida al Compromiso Colectivo para la Acción Climática (COP2025) y a los Principios de Banca Responsable de Naciones Unidas.

El reconocimiento por parte de dos agencias independientes ha reforzado el posicionamiento de Unicaja como "entidad comprometida con la sostenibilidad, la transparencia y el buen gobierno".