Unicaja obtiene el sello Empresa Solidaria 2026 por su contribución a proyectos de interés social

Imagen de archivo de una fachada de Unicaja. - UNICAJA

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha obtenido el sello Empresa Solidaria 2026, un distintivo promovido por la Plataforma del Tercer Sector y dirigido a las empresas que marcan voluntariamente la casilla Empresa Solidaria en su declaración del Impuesto sobre Sociedades. Esta opción permite destinar el 0,7% de la tributación del impuesto a financiar programas de interés social desarrollados por entidades del tercer sector.

Según ha informado Unicaja en una nota, estos proyectos están dirigidos a apoyar actuaciones destinadas a mejorar las condiciones de vida de personas y colectivos en situación de vulnerabilidad. Unicaja ya recogió esta aportación en su Informe de Sostenibilidad correspondiente al ejercicio 2025. Así, la obtención del sello da visibilidad a una contribución que forma parte de su compromiso con la sociedad y de su apoyo a iniciativas de carácter social.

La campaña de 2026 de la Plataforma del Tercer Sector ha destacado la importancia de la colaboración entre las empresas y las entidades sociales para canalizar recursos hacia proyectos orientados a avanzar hacia una sociedad más inclusiva y a reforzar la acción social. Según ha señalado el director general de Estrategia y Gabinete del Consejero Delegado de Unicaja, Manuel Guerrero, "la obtención del Sello Empresa Solidaria refleja una forma concreta de apoyar la financiación de programas de interés social y el trabajo que realizan las entidades del tercer sector".

Asimismo, "marcar esta casilla permite destinar recursos a programas que buscan dar respuesta a las necesidades de las personas y los colectivos más vulnerables", ha añadido. Esta iniciativa está, además, alineada con el Plan Estratégico de Unicaja y con el propósito de mantener el apoyo a proyectos sociales en los territorios en los que están presentes.

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

Esta contribución se suma a las distintas vías a través de las que Unicaja canaliza su compromiso con la sociedad. Entre ellas, el apoyo a iniciativas desarrolladas por entidades del tercer sector y su participación directa en programas sociales. En este ámbito se enmarca también el Programa de Voluntariado Corporativo de Unicaja, que facilita la participación de sus empleados en acciones realizadas junto con entidades sociales en ámbitos como la inclusión social, la educación, la salud y la empleabilidad.

La obtención del Sello Empresa Solidaria 2026 da visibilidad a la decisión voluntaria de marcar la casilla Empresa Solidaria, mediante la que se destinan recursos a programas de interés social desarrollados por entidades del tercer sector. El marcado de la casilla Empresa Solidaria está vinculado a las líneas de actuación social de Unicaja y al Plan Estratégico 2025-2027, que incorpora la sostenibilidad de manera transversal.