Unicaja pone en marcha la segunda edición de 'Generación Unicaja' para impulsar el talento interno

Imagen de grupo con el director general de Personas, Organización y Legal de Unicaja, Juan Medina; el CEO de la entidad, Isidro Rubiales, y el director general de Estrategia y Gabinete del Consejero Delegado, Manuel Guerrero. - UNICAJA

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha puesto en marcha la segunda edición de 'Generación Unicaja', su programa de desarrollo de talento interno para "altos potenciales", en el que participará una nueva promoción de 30 profesionales procedentes de servicios centrales y de la red comercial. Se trata de profesionales de distintas áreas, que, en la actualidad, no ocupan puestos directivos y que han sido seleccionados por su potencial de desarrollo y por su capacidad para contribuir a la evolución futura de la organización.

Según ha explicado Unicaja en una nota, 'Generación Unicaja' combina formación especializada, evaluación de competencias y sesiones de coaching y mentoring con el desarrollo de proyectos en equipos multidisciplinares. Los participantes trabajarán sobre retos vinculados a las prioridades de la entidad, lo que les permitirá aplicar los conocimientos adquiridos, colaborar con profesionales de distintas áreas y conocer diferentes perspectivas del negocio.

Igualmente, el programa cuenta con la colaboración de Esade y Deloitte, que aportan su experiencia en formación directiva, liderazgo y acompañamiento profesional, en coordinación con los equipos internos de Unicaja. Al hilo, el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, ha señalado que "la segunda edición de 'Generación Unicaja' refleja nuestra voluntad de seguir ofreciendo oportunidades de desarrollo a los profesionales que forman parte de Unicaja".

Además, ha hecho hincapié en que "contamos con un talento muy diverso, con conocimiento profundo de nuestro negocio y con capacidad para aportar nuevas ideas". Por tanto, "queremos seguir generando espacios que permitan poner ese potencial al servicio de las prioridades de la organización".

Por su parte, el director general de Personas, Organización y Legal, Juan Medina, ha destacado que "la primera edición ha demostrado el valor de reunir perfiles de distintas áreas y combinar formación con trabajo sobre retos concretos". Según ha explicado, "en esta nueva convocatoria incorporamos los aprendizajes del primer año para reforzar la experiencia de los participantes, el intercambio de conocimiento y la orientación práctica de los proyectos".

De esta manera, la segunda edición parte de la experiencia de la promoción anterior, que concluyó el pasado mes de junio con la presentación de proyectos vinculados al Plan Estratégico 2025-2027. Las propuestas abordaron ámbitos como la mejora de la experiencia de cliente, el desarrollo de soluciones digitales, la eficiencia de procesos, el desarrollo profesional y el uso responsable de nuevas tecnologías. El trabajo permitió reunir conocimientos y perspectivas de distintas áreas y trasladarlos a retos concretos de la organización.

En concreto, la primera edición contó con 29 participantes y se tradujo en cinco proyectos, 2.400 horas de formación y en torno a 175 sesiones de mentoría. A partir de este aprendizaje, la segunda promoción mantendrá el enfoque "práctico" y "multidisciplinar" del programa. El refuerzo del talento y la cultura forma parte del Plan Estratégico de Unicaja, junto con prioridades como la mejora de la experiencia de cliente, la transformación digital y la simplificación de procesos.

Por último, 'Generación Unicaja' contribuye a desarrollar capacidades internas, facilitar el intercambio de conocimiento y generar oportunidades de crecimiento profesional. Además, favorece una forma de trabajo "más transversal, conectada con los retos del banco y con la evolución del sector financiero".