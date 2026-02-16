El único colegio que permanecía cerrado en la provincia de Granada por el temporal reabre este martes sus puertas

Archivo - Mesas y sillas recogidas en un aula. Archivo. - Iván Terrón - Europa Press - Archivo

GRANADA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El único centro que permanecía cerrado en la provincia de Granada por las consecuencias del tren de borrascas, el CPR Ribera de Aguas Blancas (Quéntar-Dúdar), reabrirá sus puertas este martes, según han avanzado a Europa Press fuentes de la Junta.

La decisión se ha tomado este lunes después de una reunión con la dirección del centro y también se ha trasladado la buena noticia al Ayuntamiento.

Este lunes el colegio ha mantenido suspendida la actividad lectiva presencial en lo que se terminaban de ejecutar los trabajos de limpieza y mantenimiento en la carretera de acceso, que era el motivo por el que los escolares no podían asistir.

A mediados de la semana pasada más de un centenar de alumnos de la provincia estaban recibiendo clases telemáticas debido a las dificultades para acceder a sus centros por los daños que el temporal ha provocado en las carreteras.

Aunque se estaban evaluando los daños en los centros, la delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, ya adelantó que las incidencias estaban vinculadas "a temas puntuales de transporte" en distintas rutas escolares.

Entre ellas la de Algarinejo-Montefrío; Dúdar-Quéntar; la de Güéjar Sierra, así como en zonas de Guadix; concretamente en el entorno de Polícar, en Beas de Guadix y también en Alicún.