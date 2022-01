Unidas Podemos minimiza falta de candidato para andaluzas que "llegará en el momento" y ofrece "mano tendida" a alianzas

SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de Unidas Podemos por Andalucía, Toni Valero y Martina Velarde, han minimizado este jueves que esta confluencia de Izquierda Unida y Podemos Andalucía aún carezca de candidato a las elecciones andaluzas que se celebren en este 2022.

Mientras Valero ha estimado que "vamos bien, el que no va bien es el Gobierno andaluz ni el señor Moreno Bonilla", Velarde ha considerado que "el candidato o la candidata, va a llegar en el momento que tenga que llegar", al tiempo que el primero, sobre las alianzas de los partidos a la izquierda del PSOE, ha indicado que "no ponemos dificultad que pueda impedir que fructifique, ponemos mano tendida y facilidades".

En una rueda de prensa para presentar el proceso de elaboración programática de la confluencia de Izquierda Unida y Podemos Andalucía, cuestionados ambos sobre el hecho de que la convocatoria de elecciones al Parlamento de Andalucía les pueda coger sin un programa elaborado y sin candidato, Velarde ha afirmado que "tenemos claro nuestro proyecto para Andalucía", por lo que ha estimado que una convocatoria electoral "no impide el proceso de escucha" de la sociedad civil para la elaboración de su programa, del que ha subrayado que "no ha empezado ahora", con el matiz de que ahora "lo vamos a plasmar en el programa".

La secretaria general de Podemos Andalucía ha sostenido que la elección de un candidato como cabeza de cartel de Unidas Podemos "no es lo más importante", hecho que ha relativizado en el marco de "si hablamos de unidad, de frente amplio, de ampliación del espacio" a la izquierda del PSOE, por lo que ha colegido que "lo más importante es el proyecto que le podamos ofrecer a Andalucía".

El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía ha relativizado la fecha de las elecciones al Parlamento de Andalucía al esgrimir que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "saca el adelanto electoral de manera especulativa, recurrente, para alejar la atención de los problemas de la gente".

Toni Valero ha sostenido que "lo fundamental es que sea el tiempo de la gente, de los problemas de la gente, no vamos a hablar de las cosas de los partidos, porque no es el tiempo de los partidos, no vamos a hurtar ese derecho sobre que los problemas sean objeto de debate".

El líder de IU en Andalucía ha apuntado la pretensión de Unidas Podemos de ser "una alternativa a la derecha en Andalucía", pretensión que ha enmarcado en lo que ha descrito como "una enorme movilización social que va a ser formidable en su impacto en el resultado electoral", por lo que se ha reafirmado sobre la designación de su candidato que "lejos de ir tarde vamos acompasados a la conyuntura que exige que hablemos de los problemas" de los andaluces, así como ha reiterado en calificar de "cortina de humo" la posible fecha de las andaluzas.

"No vamos a caer en esa trampa", ha precisado Valero, quien se ha remitido a trazar "la hoja de ruta de los problemas de la gente".

Martina Velarde ha esgrimido que el presidente andaluz "lleva año y medio amenazando con el adelanto electoral", para apostar entonces por "la responsabilidad y pensar en los andaluces" antes de subrayar que el Gobierno andaluz utiliza la convocatoria de elecciones como "continua amenaza para tapar todas las cosas", entre las que ha enumerado el audio de Marín sobre la estupidez de aprobar un Presupuesto para 2022 con recortes, o la polémica sobre los regadíos al norte de la Corona Forestal del Parque Nacional de Doñana.

Sobre tejer alianzas entre los distintos partidos que se sitúan a la izquierda del PSOE, la secretaria general de Podemos Andalucía ha indicado que "la propuesta de los mediadores nos parece bien, todo lo que salga de sociedad civil nos parece bien, que vayan en ese camino, estaremos con disponibilidad, abiertos", planteamiento que ha advertido debe abarcar "no solo a las fuerzas políticas", por lo que ha abogado por "un papel protagonista de los andaluces, de la gente real, la gente de la calle, de los académicos, de los trabajadores, que tienen mucho que aportar".

Martina Velarde ha defendido que "estamos protegiendo a los andaluces desde el Gobierno estatal más que Moreno Bonilla".

Sobre la recuperación del acuerdo con Teresa Rodríguez y Adelante Andalucía, Valero ha apuntado que "este tema no lo han llevado los mediadores a ninguna mesa ni ha sido objeto de debate", para insistir entonces en la implicación de "la sociedad real" en la elaboración del programa de Unidas Podemos.

La renuncia a la marca electoral Unidas Podemos para lograr el entendimiento contra otras fuerzas de izquierda, Martina Velarde ha asegurado que "son cuestiones que no se han debatido, no tenemos nada que decir sobre eso", mientras que ha defendido que "no podemos hablar por otras comunidades autónomas, Andalucía tiene suficiente entidad, autonomía como para llevar a cabo su propio proceso" de confluencia en la izquierda.