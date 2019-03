Unidos Podemos insta al Gobierno a tomar medidas para que el sello agrícola "solo suba el 2% del Iprem"

Publicado 12/03/2019 18:34:36 CET

CÓRDOBA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El responsable provincial de Organización de IU en Córdoba, Sebastián Pérez, y el diputado nacional de Unidos Podemos por Sevilla, Miguel Ángel Bustamante, han anunciado este martes que Unidos Podemos ha instado al Gobierno de la Nación a tomar "las medidas oportunas para que se cumpla el acuerdo pactado y que el sello agrícola de los jornaleros solo suba el dos por ciento del Iprem".

A este respecto, y en rueda de prensa, Bustamante ha explicado que "con la aprobación de la subida del salario mínimo, la base de cotización también sube y, por tanto, el sello agrícola pasaba de 98 a 120 euros", pero Unidos Podemos "llegó a un acuerdo con el Gobierno para que el sello agrícola solo subiera un dos por ciento del Iprem con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE)" para este año.

Pero, "tras la no aprobación de las cuentas, esta medida afecta gravemente a los trabajadores del campo, ya que en periodos de inactividad son los propios jornaleros los que pagan su sello agrícola y tienen que hacer frente a esta subida del 22 por ciento (de 98 a 120 euros) mientras que el subsidio solo ha subido el dos por ciento del Iprem, de 432 euros a 438", según ha recordado Bustamante.

Por ello, el diputado de Unidos Podemos ha registrado una pregunta parlamentaria "para saber qué tipo de medidas va a tomar el Gobierno en referencia a este asunto", indicando Bustamente que, "a pesar de no haber presupuestos, el Gobierno tiene mecanismos para cumplir con lo acordado y evitar esta subida tan injusta para los trabajadores del campo".

Por su parte, Sebastián Pérez ha dicho lamentar que "el PSOE no haya cumplido este acuerdo anteriormente y lo dejara como condición de aprobación de los presupuestos", añadiendo que, "al igual que ha ocurrido con el sello agrícola, el PSOE no cumple con su palabra" en otro asunto, "ya que la provincia de Córdoba sigue sin tener un plan de reindustrialización, ni medidas que frenen el despoblamiento, ni ha cumplido sus compromisos con los Planes Miner, ni ha abordado la situación de El Cabril y no ha derogado la reforma laboral".