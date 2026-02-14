La Universidad de Córdoba acogerá en septiembre el IV Encuentro de Profesionales de la Edición Científica y Académica

Archivo - Rectorado de la Universidad de Córdoba. - UCO - Archivo

CÓRDOBA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) acogerá los días 17 y 18 del próximo mes de septiembre la celebración el IV Encuentro de Profesionales de la Edición Científica y Académica, una cita que tiene el propósito de analizar los principales retos de la edición científica en español y de impulsar la colaboración entre editoriales universitarias, centros de investigación y organismos vinculados al conocimiento y que se enmarca en la conmemoración de los 50 años de la publicación de sus primeros libros, origen de la que hoy es UCOPress Editorial.

Así lo señala la UCO en su web, consultada por Europa Press, detallando que el 13 de enero de 1976 se registró oficialmente el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba bajo la dirección de Rodrigo Pozo Lora. A día de hoy, medio siglo después de que la institución académica decidiera dotarse de un servicio editorial propio, más de dos millares de libros han visto la luz bajo el amparo de ese sello.

A lo largo de estos 50 años, en los que UCOPress ha sido testigo de la vida académica, científica y cultural de la universidad, la editorial se ha ido convirtiendo poco a poco en una herramienta clave al servicio de la sociedad, en un punto de unión con su territorio y en uno de los servicios más longevos de la institución.

La elección de Córdoba como sede para la celebración de este IV Encuentro de Profesionales de la Edición Científica y Académica ha sido acordada por la junta directiva de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE). La cita permitirá que la UNE y los responsables de las 73 editoriales de universidades y centros de investigación que la integran contribuyan al éxito de esta significativa conmemoración.

EL MODELO DE UCOPRESS

La editorial UCOPress se dedica fundamentalmente a gestionar, editar y difundir obras científicas, académicas, técnicas y culturales vinculadas al ámbito universitario. Su catálogo está organizado en colecciones académicas gestionadas y supervisadas por comités científicos con evaluación mediante revisión por pares, y junto a la biblioteca central de Rabanales tiene situado su almacén principal, que custodia la mayoría de su fondo con más de 2.000 títulos publicados.

Desde la fundación en 1952 de 'Zootecnia', primera revista científica sobre producción animal y áreas afines, la editorial gestiona actualmente 32 revistas científicas a través de la plataforma Open Journal Systems (OJS), asegurando la transparencia, trazabilidad y profesionalización en el acceso abierto según estándares internacionales.

Durante los últimos años, la editorial ha afrontado un proceso de renovación profunda, en el que ha puesto en marcha 'Kalifa', la primera base de datos de todas las publicaciones editadas por este servicio; y ha implantado el sistema Open Monograph Press, que garantiza la trazabilidad y transparencia en cada fase del proceso de evaluación. A estas iniciativas se suma el lanzamiento de una nueva página web, diseñada para ser más clara, intuitiva y accesible.

Comprometida con la ciencia abierta, la editorial permite que, tras un embargo de 24 meses, todas las publicaciones digitales pasen a estar en acceso abierto, ampliando así su alcance y fomentando una investigación más colaborativa. Además, con ocasión de su 50º aniversario, ha creado el Premio 'Libro de Artista', para fomentar la creatividad en el ámbito de las artes visuales contemporáneas de Córdoba.