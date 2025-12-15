La Universidad de Córdoba anuncia los trabajos ganadores de los Premios María Zambrano 2025

Archivo - Rectorado de la Universidad de Córdoba. - UCO - Archivo

CÓRDOBA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) ha publicado la resolución definitiva de concesión del Premio María Zambrano de la mejor Tesis Doctoral, Trabajo de Fin de Máster (TFM) y Trabajo de Fin de Grado (TFG) que incluyan la perspectiva de género de la convocatoria 2025. Los galardones se entregarán en el acto de conmemoración del Día Internacional de las Mujeres que se celebrará el día 6 de marzo de 2026 en el Rectorado.

Tal y como ha detallado la institución universitaria en una nota, la Tesis Doctoral premiada lleva por título 'Horror para las vencidas. Mujer y represión franquista en Córdoba (1936-1950)', de Carmen Caridad Jiménez. El estudio analiza la represión franquista ejercida sobre las mujeres durante la Guerra Civil y la dictadura franquista en el sur de España, centrándose en Córdoba y su provincia.

'La inteligencia artificial como herramienta de violencia contra las mujeres: un estudio cuantitativo de los factores psicosociales implicados en la creación y difusión de deepfakes sexuales', de Fátima López Povedano, ha obtenido el premio Trabajo Fin de Máster. Este estudio surge de la necesidad de explorar el 'ASBI-IA' para cubrir un espacio de literatura psicológica y social ausente en la perpetración de esta forma emergente y novedosa de violencia de género digital.

El premio Trabajo Fin de Grado ha sido para 'Female objectification and subjugation through the justification of 'Biological destiny' in The Handmaid's Tale by Margaret Atwood', de Estrella Pérez García. La redacción de este TFG nace de la presente preocupación ante el avance mundial de las fuerzas políticas ultraderechistas y un miedo racional a la pérdida de derechos humanos, entre ellos, los de las mujeres. La novela de Margaret Atwood, 'El cuento de la criada (1985)', presenta un ejemplo representativo de literatura distópica que resulta clave para denunciar la amenaza que suponen los estados totalitarios.

El comité de evaluación, presidido por Soledad Díaz Alarcón, profesora de Traducción e Interpretación, lo han compuesto María Rocío Jiménez Mérida, profesora de Enfermería, y Antonio Jesús Tinedo Rodríguez, profesor de Filología Inglesa. Además, han asistido como invitadas Cristina Aguilar Porro, vicerrectora de Estudios de Posgrado, y Antonia Ramírez García, directora de Formación e Innovación Docente.