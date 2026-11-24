De izquierda a derecha, Fátima Akhrif, Antonio Pascual, Pedro Valverde y Carlos Trapero. - UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) ha creado la escala BBCH del pistacho, sistema que homogeneiza el seguimiento fenológico del cultivo, permitiendo a personal investigador y agricultores una identificación de la etapa de crecimiento del cultivo rápida y fácil.

Así lo ha indicado la UCO en una nota en la que ha detallado que el pistacho está de moda y eso se refleja en la expansión de su cultivo. Los campos de pistacheros son cada vez más comunes, extendiéndose a nuevas regiones con diversas condiciones climáticas.

Para un buen desarrollo y cosecha, el cultivo necesita un verano caluroso y largo combinado con un invierno frío en el que acumule las horas necesarias de frío. En condiciones climáticas diferentes, controlar las etapas de crecimiento es esencial para obtener buenos resultados.

"En pistacho no teníamos una escala estandarizada para poder seguir el desarrollo de la planta", ha explicado la investigadora Fatima Zahra Akhrif que, junto a los investigadores Pedro Valverde, Carlos Trapero y Antonio Pascual del Departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba, ha puesto a punto una herramienta para identificar fácilmente la etapa fenológica del cultivo.

Para desarrollar esta herramienta, se basaron en la escala BBCH, muy usada a nivel internacional para evaluar el crecimiento de diversos cultivos. "Realizamos una caracterización detallada de las etapas de crecimiento fenológico del pistacho, incluyendo los cinco cultivares femeninos 'Kerman', 'Sirora', 'Aegina', 'Larnaka' y 'Lost Hills', y dos cultivares masculinos, 'Peters' y 'Randy', por ser los más usados", ha señalado la investigadora.

Los datos para la descripción pormenorizada de las diferentes etapas de crecimiento del pistacho se obtuvieron gracias al monitoreo de dos años consecutivos (2024 y 2025) de dos fincas situadas en Córdoba y Sevilla, con visitas semanales y de dos veces por semana en el periodo crítico de floración. El análisis de esta gran cantidad de datos permitió identificar el ciclo completo del pistacho, con 56 etapas, desde la germinación hasta la senescencia.

Esto se traduce, al usar la escala, en ocho etapas principales (germinación, brotación o desarrollo del fruto, entre ellas) y una serie de etapas secundarias que determinan el momento en el que se encuentra la planta dentro de esa etapa principal que puede durar meses.

Como ejemplifica Fatima Zahra Akhrif "en la escala encontramos un sistema de codificación decimal en el que el primer número se refiere al estado principal de la planta y el segundo dígito a ese estado secundario. Así, el 0.0 muestra las yemas vegetativas, el 5.0 las yemas reproductivas y el 9.9 la pérdida total de las hojas".

La escala incluye fotos demostrativas de cada etapa, para facilitar la identificación de la misma en el árbol y fomentando ese lenguaje común que permite identificar y compartir datos más homogéneos.

CULTIVO DEL PISTACHO EN ANDALUCÍA

"La necesidad de adaptar esta escala surge de la falta de frío en algunas de las plantaciones de pistacho en Andalucía", ha contextualizado el investigador Carlos Trapero. "Teniendo en cuenta la falta de frío que tenemos en muchas zonas andaluzas en las que se están estableciendo nuevas plantaciones en las que tenemos que controlar muy bien el momento de la floración, para ver si está ocurriendo de forma adecuada. ¿Y si la floración no va en tiempo o no es como debería? Conocer el estado exacto del desarrollo de la planta permite la aplicación de tratamientos que ayudan a florecer mejor".

De este estudio se extraen también datos muestran la cronología de estas variedades de pistacho bajo las condiciones climáticas específicas de Andalucía. Estos datos, serán esenciales para el desarrollo de nuevas variedades con menor requerimientos de frío que se están desarrollando actualmente en la universidad.

La utilidad de la escala, para el investigador Pedro Valverde, es clara: "vamos a usar mucho esta herramienta para el seguimiento y recopilación de datos de los ensayos que tenemos. Antes, al no tenerla, teníamos complicada esa homogeneización de la descripción del estado fenológico de la planta, ahora con la escala y las fotos la recogida de datos será más objetiva y en un mismo idioma".