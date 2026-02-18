La Universidad de Córdoba entrega sus distinciones Tomás de Aquino 2026

Archivo - El Campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba, en una imagen de archivo. - UCO - Archivo

CÓRDOBA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) ha entregado esta tarde sus distinciones Tomás de Aquino del curso 2025-26 que, en esta edición, han correspondido a la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), Caja Rural del Sur y la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno. Además, el Hospital Universitario Reina Sofía ha recibido la Medalla de Oro, con cinta añil, con motivo de su quincuagésimo aniversario.

Según ha indicado la UCO en una nota, el rector, Manuel Torralbo Rodríguez, ha comenzado su intervención con unas palabras en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, y ha transmitido su agradecimiento al personal de emergencias, equipos de rescate y sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad y vecinos y vecinas de Adamuz.

Asimismo, ha hecho extensivo el agradecimiento a todas las instituciones que "con esa misma coordinación ejemplar han arrimado el hombro para intentar salvar vidas --lo primordial--, y paliar los destrozos de esta calamidad. Andalucía ha vuelto a dar ejemplo. Necesitaremos mucho tiempo para recuperarnos, tanto en lo económico como en lo emocional, pero lo haremos; eso sí: será unidos, o no será".

También ha recordado a los miembros de la comunidad universitaria fallecidos este año, así como al profesorado y personal técnico de gestión, administración y servicios que se ha jubilado el pasado curso académico.

Torralbo ha resaltado el valor del acto de Santo Tomás de Aquino, en el que se celebra "la sólida relación que hemos cultivado con los diversos agentes sociales, económicos e institucionales de nuestra provincia. Este año hemos alcanzado logros importantes que evidencian nuestro compromiso con la calidad educativa y la transferencia de conocimiento".

Respecto a los premiados, la Universidad de Córdoba ha concedido la distinción Tomás de Aquino a la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), en reconocimiento a su estrecha y continuada colaboración con la UCO, desarrollada de forma ininterrumpida desde 2016, en concreto, con el grupo de investigación de 'Hidráulica y Riegos', y a su compromiso con la innovación pública, la sostenibilidad y la mejora de un servicio esencial como es la gestión integral del ciclo del agua en la provincia.

Este trabajo conjunto ha permitido avanzar de manera decisiva en la modernización y digitalización de las infraestructuras hidráulicas provinciales, incorporando sistemas avanzados de gestión y monitorización que favorecen un uso más eficiente del agua, la reducción de pérdidas y una gestión energética más sostenible.

Para el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, este reconocimiento "es un honor, pero también una responsabilidad de seguir trabajando en un tema capital como es la buena gestión del agua". Además, ha hecho hincapié en que "hablamos de una institución esencial para la sociedad cordobesa y que se ha situado en los primeros puestos en el ranking de prestigio de entidades universitarias".

La Caja Rural del Sur, en el año que cumple su vigésimo quinto aniversario, ha sido otra de las entidades galardonadas, en reconocimiento a su colaboración continuada con la Universidad de Córdoba y a su compromiso con el desarrollo territorial, la sostenibilidad del medio rural y la cohesión social, principios plenamente alineados con la misión de la universidad pública.

Caja Rural del Sur, junto a su fundación, se ha consolidado como un aliado cercano y constante de la UCO en iniciativas orientadas a la formación, la excelencia académica, la investigación y la empleabilidad. Su presidente, José Luis García-Palacios, ha comentado que para Caja Rural del Sur "es un verdadero orgullo recibir esta distinción en el Dia de Santo Tomás de Aquino, una fecha especialmente significativa para la Universidad de Córdoba y para todo el ámbito educativo".

"Cumplir un aniversario lo hacen muchas instituciones a lo largo del tiempo, pero recibir este reconocimiento, vinculado al conocimiento, a la enseñanza y a la formación, le otorga un valor muy especial", ha apostillado el responsable de Caja Rural del Sur.

Por último, la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno ha sido reconocida también en el premio Tomás de Aquino por su trayectoria continuada de compromiso con la formación, la cultura y el desarrollo del medio rural, así como a su colaboración estratégica con la Universidad de Córdoba, especialmente en la comarca de Los Pedroches.

Esta afinidad se ha traducido en una colaboración sostenida que se remonta a convenios firmados hace más de dos décadas, y la fundación ha sido socio crucial en la creación del Centro Universitario de Desarrollo Agroalimentario de Los Pedroches, impulsado conjuntamente por la Universidad de Córdoba, la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno y Covap.

Ricardo Delgado Vizcaíno, presidente de Covap y secretario de la fundación, ha recogido el premio en nombre del presidente de la fundación, Santiago Muñoz Machado, y ha mostrado su agradecimiento a los miembros del Consejo de Gobierno de la Universidad por este reconocimiento "que recibimos con toda la alegría e ilusión del mundo".

RECONOCIMIENTO AL HOSPITAL REINA SOFÍA

La ceremonia de Santo Tomás de Aquino ha acogido, además, la entrega de la Medalla de Oro de la UCO, con cinta añil, para el Hospital Universitario Reina Sofía, en el año en que celebra su quincuagésimo aniversario. La UCO rinde homenaje a una institución que forma parte esencial de la historia reciente de Córdoba y de la sanidad pública andaluza.

El galardón ha sido recogido por su gerente, Francisco de Asís Triviño, quien ha indicado en sus palabras de agradecimiento que "Tomás de Aquino entendía el conocimiento no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta al servicio del bien común. Esa es, precisamente, la convicción que ha guiado durante décadas la relación entre la UCO y el hospital".

OTROS RECONOCIMIENTOS

En el transcurso del acto también se ha hecho entrega de las placas conmemorativas a los familiares de los fallecidos pertenecientes a la comunidad universitaria. El personal jubilado también ha tenido su momento de homenaje por los años de servicio a la universidad. Asimismo, se han entregado los diplomas en reconocimiento a los Premios Extraordinarios de Fin de Grado, Fin de Máster y Doctorado, y los premios de investigación de la Universidad de Córdoba a Eva Lucía Jiménez (Premio Leocadio Martín Mingorance - Pola Argentaria), Marina Jordano (Premio Lubna de Córdoba - Jacobo Cárdenas), Pedro Mario González y María Teresa Acosta(Premio Leonor López de Córdoba y Carrillo - Averroes) y Javier Manuel Caballero (Premio Gonzalo Miños Fugarola).

"APASIONANTE CAMINO" DE LOS INVESTIGADORES

"Habéis emprendido el apasionante camino de la búsqueda de la verdad o, al menos, de las explicaciones más certeras que construyen el patrimonio social del conocimiento. Es una senda llena de tantos sacrificios como satisfacciones. Gracias por vuestro trabajo y por hacerlo en el seno de la UCO", ha felicitado Torralbo.

Respecto al estudiantado reconocido, el rector ha indicado que "es un éxito de toda la sociedad que hayáis alcanzado estos honores estudiando en una universidad pública. Nuestra obligación es facilitar que cualquier persona, sin importar su procedencia, pueda brillar en la pública".

ÚLTIMO DISCURSO DEL MANDATO DEL RECTOR

El rector ha cerrado su discurso, el último de su actual mandato, con un recordatorio de que "en primavera volverán a hablar las urnas universitarias, signo de la participación democrática que rige el gobierno de las Universidades públicas".

Torralbo ha indicado que "no es una cita sin más, sino un ejercicio de resistencia democrática frente a las amenazas que la acechan. La democracia, no lo olvidemos, es una práctica diaria".

El evento ha contado con la actuación de la Orquesta de Plectro de Córdoba.