La Universidad de Córdoba logra un hito en financiación Erasmus+ con tres millones para su proyección internacional

Estudiantes internacionales de la Universidad de Córdoba, en una imagen de archivo. - UCO

CÓRDOBA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) consolida su liderazgo en internacionalización al obtener en resolución provisional la mayor dotación Erasmus+ de su historia, con una financiación total de 3.104.588 euros, concedida por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie) en el marco del programa Erasmus+ Acciones KA131 y KA171 (2026).

Según ha informado la UCO en una nota, este resultado representa un paso decisivo en la apuesta del Vicerrectorado de Internacionalización por la excelencia y la dimensión global de la educación superior. De esta forma, el Sepie reconoce el trabajo, la trayectoria y el compromiso de la institución con la movilidad académica al concederle más de tres millones de euros en la convocatoria Erasmus+ 2026, un resultado que supera los registros de años anteriores y que sitúa a la UCO en una posición de referencia dentro del panorama universitario internacional.

En concreto, en la Acción KA131, destinada a la movilidad entre países del programa, la UCO recibirá 2.434.866 euros, lo que representa un incremento de 366.764 euros respecto a los 2.068.102 euros obtenidos en 2025, un aumento del 17,7% fruto del esfuerzo sostenido de toda la comunidad universitaria y de una gestión institucional rigurosa y ambiciosa.

En la Acción KA171, orientada a la movilidad con países socios de todo el mundo, la financiación alcanzará los 669.722 euros, frente a los 521.726 euros del ejercicio anterior, con un aumento de 147.996 euros que representa una subida del 28,4% y que refleja que la creciente proyección global del Vicerrectorado va más allá de las fronteras europeas.

Más allá de las cifras, este incremento de la financiación recibida permitirá ampliar las oportunidades de movilidad internacional para toda la comunidad universitaria, abriendo puertas a experiencias transformadoras que enriquecen, tanto la formación académica, como el desarrollo personal y profesional.

Tal y como han destacado desde el Vicerrectorado de Internacionalización, en un contexto internacional cada vez más exigente y competitivo, estas cifras demuestran que Córdoba no solo es un referente cultural e histórico, sino también un polo universitario de primer nivel en Europa.

El programa Erasmus+ es, desde hace décadas, el instrumento más poderoso para la movilidad de Educación Superior, y la Universidad de Córdoba lo aprovecha con una eficacia que el Sepie ha vuelto a reconocer con esta dotación récord. Por ello, el Vicerrectorado anima a la comunidad universitaria a aprovechar estas oportunidades y a seguir construyendo juntos una universidad más internacional.