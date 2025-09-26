La Universidad de Córdoba moderniza su gestión con un Plan de Movilidad de 3,1 millones

CÓRDOBA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejo de gobierno de la Universidad de Córdoba (UCO) ha aprobado el VII Plan Anual de Movilidad Nacional e Internacional dotado con 3.122.828 euros, que permitirá ofertar 1.000 plazas de movilidad para alumnado, personal docente e investigador y personal técnico, de gestión y de administración y servicios.

La sesión, según informa la UCO en una nota, ha estado marcada además por la aprobación del Plan de Simplificación Administrativa y la elevación a Claustro de las propuestas de concesión del grado de doctor honoris causa al filósofo Daniel Innerarity y a la psicóloga Ana María Serrano.

Por lo que se refiere al VII Plan Anual de Movilidad Nacional e Internacional para el curso académico 2025/26, que consolida el compromiso de la UCO con la internacionalización y la excelencia académica, cuenta con el mencionado presupuesto global de 3,1 millones, destinado a financiar las distintas convocatorias de movilidad dirigidas a todos los colectivos universitarios.

Este programa se sustenta en la financiación procedente de diversas acciones del Programa Erasmus+, con una asignación de 2.068.102 euros para la acción KA131, y 521.726 euros para la acción KA171, así como en el Plan Propio para el Fomento de la Internacionalización, que aporta 533.000 euros de recursos propios de la UCO.

El plan contempla la oferta de 1.000 plazas de movilidad para estudiantes de Grado, Máster y Doctorado, así como para Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal Técnico de Gestión y de Administración y Servicios (Ptgas), reforzando el carácter inclusivo y transversal de la estrategia internacional de la Universidad.

Además, el documento prevé la posibilidad de ampliar el número y modalidad de convocatorias, en función de la disponibilidad presupuestaria y de la obtención de nuevas becas o ayudas externas, garantizando así su flexibilidad y capacidad de adaptación a nuevos escenarios.

Este VII Plan recoge de forma estructurada las diferentes convocatorias de movilidad, tanto aquellas financiadas con fondos propios, como las vinculadas a programas internacionales, consolidando a la Universidad de Córdoba como un referente en movilidad académica y cooperación global.