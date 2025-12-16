La Universidad de Córdoba reparte 70.000 servilletas para unas fiestas 'limpias' de bulos

Presentación de la campaña de servilletas contra los bulos. - UCO

CÓRDOBA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba, a través de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, ha distribuido 70.000 servilletas desechables por bares y cafeterías de la ciudad para contribuir a que las fiestas navideñas estén 'limpias' de desinformación y bulos.

Según ha indicado la institución universitaria en una nota, en ellas puede leerse la frase 'Usa esta servilleta para limpiarte de bulos', junto a un código QR que conduce a un apartado de la página web de la UCO dedicada a ofrecer datos que desmienten o ratifican creencias sobre dos temas de actualidad: el cambio climático y el fenómeno de las migraciones.

La directora de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, Elena Lázaro, ha presentado este martes la segunda edición de la actividad, que nace en 2024 asociada al 'Maratón de bulos' en el que personal investigador de la UCO se reúne con gente en un bar para analizar las mentiras y medias verdades que circulan en torno a un tema.

A partir de esta acción se realiza una serie de infografías que resumen los datos principales por los que se deduce que una afirmación es verdadera o es falsa. Las imágenes y su información ampliada están disponibles en un apartado de la página web al que se accede a través del código QR que aparece en las servilletas.

Junto a Elena Lázaro han estado Carlos Arce, investigador del área de Derecho Constitucional y del grupo SEJ-372 'Democracia, pluralismo y ciudadanía', y Angélica Olivares, investigadora del Departamento de Educación y miembro del grupo de investigación Incide y del Aula de Sinhogarismo.

Ambos protagonizaron el último 'Maratón' centrado en las personas migrantes, en el que se desmintieron afirmaciones como que "la mayoría de las personas extranjeras que viven en España lo hacen de manera ilegal", al tiempo que se ratificaron otras como que "la población migrante aporta riqueza a los países que la acogen".

Las conclusiones de ese encuentro se han plasmado en una serie de textos e infografías que pueden consultarse en la web de la UCC, y que se suman a los que ya existían sobre cambio climático, el tema en torno al que giró la primera edición del 'Maratón'.

EN LAS REDES, LOS FOROS Y LAS SOBREMESAS

Tal y como han explicado, las fiestas navideñas son un momento para compartir y disfrutar, pero también para el diálogo y el intercambio de ideas. En un contexto de gran preocupación social por la desinformación y la proliferación de bulos que circulan por las redes y foros de internet, la campaña pretende colarse en las sobremesas para suscitar conversaciones acerca de estas afirmaciones, al tiempo que se aportan datos rigurosos y argumentos basados en la evidencia. De esta manera, además, la información científica sale de su hábitat natural y se cuela en las conversaciones cotidianas de la ciudadanía.

Las servilletas ya están disponibles en las cafeterías del Rectorado, el Aulario de Rabanales, las Facultades de Ciencias de la Educación y Psicología, Filosofía y Letras y Derecho y Ciencias Empresariales, además de en distintos bares y cafeterías de la ciudad. Los diseños de las infografías, en formato póster, se han distribuido por distintos espacios de las facultades y en los establecimientos colaboradores. Todos los materiales pueden ser consultados en este enlace.

La actividad, organizada por la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba, es una acción contemplada dentro del XII Plan Anual de Divulgación Científica de la UCO, aprobado por Consejo de Gobierno y cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.