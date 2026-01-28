La Universidad de Córdoba suspende actos institucionales y en exterior y la Junta cierra Medina Azahara por el temporal

Archivo - El Campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba, en una imagen de archivo. - UCO - Archivo

CÓRDOBA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ante la situación de emergencia meteorológica decretada y siguiendo las recomendaciones de las autoridades competentes, la Universidad de Córdoba (UCO) ha anunciado este miércoles que, como medida preventiva, "quedan suspendidas todas las actividades al exterior en instalaciones y espacios universitarios".

De igual forma, según ha informado la UCO en una nota, también han sido suspendidas "las actividades institucionales no esenciales que impliquen desplazamientos. Esta suspensión incluye el acto académico de Santo Tomás de Aquino, previsto para las 18,30 horas de esta tarde en el Campus de Rabanales", y al que iban a asistir el rector de la UCO, Manuel Torralbo, y el consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos.

Por otro lado, la Junta de Andalucía ha informado de que este miércoles el Conjunto Arqueológico Medina Azahara permanecerá cerrado a causa del temporal, lo que también ha provocado que el Ayuntamiento de la capital cordobesa mantenga cerrados los parques durante esta jornada, al igual que ya hizo ayer martes.