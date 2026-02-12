La Universidad de Córdoba y la de Viena (Austria) analizan restos arqueológicos en Monza (Italia)

Ungüentarios datados entre los siglos VI y VII d. C. - UCO

CÓRDOBA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) y la de Viena, en Austria, analizan restos arqueológicos del Museo y Tesoro del Duomo en Monza (Italia) en una colaboración internacional que busca profundizar en el conocimiento de las relaciones comerciales y los rituales de la Antigüedad Tardía.

Según ha informado la UCO en una nota, el contenido que albergaron unos ungüentarios datados entre los siglos VI y VII d. C. que se conservan en el Museo y Tesoro del Duomo en Monza podría ser clave para conocer un poco más sobre las relaciones sociales y comerciales de esos siglos.

Por ello, un equipo de investigadores de la Universidad de Córdoba está trabajando en ese objetivo dentro de una investigación internacional en la que se pretende arrojar nueva luz sobre el comercio y los rituales de la Antigüedad Tardía a través del estudio de esos ungüentarios.

La investigación está liderada por los doctores Fernando Lafont Deniz, del Servicio Central de Apoyo a la Investigación (SCAI), y José Rafael Ruiz Arrebola, responsable del grupo de investigación en arqueometría Arqueomet-FQM346, de la Facultad de Ciencias y del Instituto Universitario de Química para la Energía y el Medioambiente (Iquema). En las investigaciones participa de forma destacada el equipo de investigación del grupo Arqueomet-FQM346, en colaboración con el Institut für Klassische Archäologie de la Universidad de Viena.

El trabajo se centra en el análisis del contenido original de estos pequeños recipientes, utilizados históricamente para contener perfumes, ungüentos, aceites y sustancias rituales. Para ello, los investigadores emplean técnicas instrumentales avanzadas, como la cromatografía de gases y de líquidos acopladas a espectrometría de masas, la espectroscopía Raman o la difracción de rayos X, entre otras metodologías.

El objetivo principal es identificar los compuestos presentes y extraer conclusiones sobre su procedencia, uso y significado, lo que permitirá reconstruir aspectos clave de las redes comerciales, las prácticas religiosas y los rituales asociados a la Antigüedad Tardía.

Los investigadores de la UCO que participan en esta colaboración cuentan con una sólida trayectoria internacional en el ámbito de la arqueometría y ya han alcanzado hitos científicos de gran relevancia, como el descubrimiento del vino más antiguo del mundo o la identificación química de un perfume de época romana elaborado a base de pachulí.

En este marco de colaboración internacional, el proyecto cuenta además con el apoyo de la Unidad Patricia de la UCO, especializada en el estudio del patrimonio histórico. Esta iniciativa refuerza la proyección internacional de la UCO y pone de manifiesto la enorme importancia del trabajo interdisciplinar, combinando química, arqueología e historia para garantizar un abordaje integral que contribuya de manera decisiva al avance del conocimiento histórico-arqueológico.