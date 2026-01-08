La Universidad de Granada condena la actuación del ejército israelí en la Universidad palestina de Birzeit

Archivo - El rector de la UGR, Pedro Mercado, atiende a los medios. Archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

GRANADA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR), en el marco del acuerdo bilateral de cooperación que mantiene con la Universidad palestina de Birzeit, ha manifestado "su firme repulsa y su profunda preocupación" por la intervención militar en el campus universitario el pasado 6 de enero durante el desarrollo de la actividad académica, y que, según la información disponible, habría ocasionado una decena de heridos.

Desde la UGR defienden que las universidades constituyen espacios "esenciales" para el conocimiento, la formación y el libre ejercicio de la actividad académica, y, por ello, deben quedar preservadas de cualquier forma de violencia.

La UGR reclama el "respeto estricto" del derecho internacional aplicable y la protección efectiva de la comunidad universitaria (estudiantado, profesorado y personal), así como la salvaguarda de la autonomía e integridad de las instituciones de educación superior.

La institución docente traslada así su solidaridad a la comunidad de la Universidad de Birzeit y expresa su deseo de pronta recuperación para las personas afectadas, reiterando su compromiso con la cooperación académica y con la defensa de la educación "como bien público y fundamento de la convivencia".

La Universidad de Granada y la Universidad de Birzeit son socias y mantienen un acuerdo marco de colaboración desde el año 2024 como parte de las políticas de internacionalización de ambas instituciones.