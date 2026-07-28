La Universidad de Granada lamenta que la ciudad no sea sede de la Agencia de Salud Pública y pide conocer los criterios

Archivo - El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, en imagen de archivo. - UGR - Archivo

GRANADA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, ha lamentado este martes que la ciudad no vaya a acoger la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública y ha reclamado conocer los criterios que "han inclinado la balanza a favor de Zaragoza".

Mercado ha señalado en un audio remitido a los medios que se trata de una "mala noticia para Granada, para su entorno científico, económico y social", porque la candidatura de Granada era un proyecto "que avalaba la fortaleza y las razones que Granada ya tiene para albergar esa sede".

El rector ha señalado que ahora "tocará" conocer cuáles son los criterios y las razones que al final "han inclinado la balanza a favor de Zaragoza" en detrimento de otras ciudades y concretamente respecto a la candidatura de Granada.