Universidad de Granada se pone a "plena disposición" de la candidatura para la sede de la Agencia Estatal de Salud

Archivo - El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, en una imagen de archivo - UGR - Archivo

GRANADA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Granada (UGR), Pedro Mercado, ha valorado este miércoles la decisión de la Junta de Andalucía de presentar la candidatura de la ciudad a albergar la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública y ha señalado que la institución académica está a "plena disposición" del proyecto, que refuerza a su parecer el potencial granadino en esta materia.

En un audio remitido a los medios, Mercado ha indicado que la decisión de la Junta "avala el potencial de Granada", el Parque Tecnológico de la Salud y "todo el ecosistema sanitario" para que esta candidatura "tenga éxito".

"Desde ya nos ponemos a la plena disposición de la Junta de Andalucía", en lo que la UGR "pueda colaborar para reforzar, apoyar y suscribir esa candidatura desde el minuto uno y con toda nuestra disposición y con toda nuestra determinación" para lo que es "una gran apuesta por Granada", ha aseverado el rector.