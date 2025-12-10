La Universidad de Granada recibe el legado literario de Almudena Grandes y Luis García Montero

Luis García Montero posa junto a dos retratos del legado literario donado a la Universidad de Granada. - UNIVERSIDAD DE GRANADA

GRANADA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada ha recibido este miércoles el legado literario de Almudena Grandes y Luis García Montero, que reúne manuscritos, cuadernos de trabajo, correspondencia, archivos digitales, primeras ediciones, fotografías y materiales personales de ambos autores, fundamentales para la investigación en crítica genética, historia cultural y estudios de literatura actual.

Como reconocimiento a la trayectoria de Luis García Montero y a su estrecha vinculación con la Universidad de Granada, la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras pasará a denominarse Biblioteca Luis García Montero.

La ceremonia de descubrimiento de la placa ha tenido lugar en un acto institucional en el que Luis García Montero --director del Instituto Cervantes, poeta y profesor de la UGR-- ha señalado su profundo agradecimiento y conexión emocional con Granada y su Universidad, donde estudió hace 50 años.

Además ha señalado que está "muy agradecido" de que aquí se guarde la memoria de su trabajo: cartas, manuscritos, libros dedicados, fotografías en un proceso de donación que se irá completando progresivamente. "No me atrevería a dar un número, pero son miles y miles y miles de ejemplares", ha explicado.

En ese mismo acto se ha formalizado el primer depósito del fondo, con la entrega de dos retratos de Almudena Grandes y del propio Luis García Montero realizados por el reconocido artista granadino Juan Vida, que se integrarán en la futura sala expositiva del 'Fondo de Creatividad Literaria' de la Facultad de Filosofía y Letras, actualmente en desarrollo.

El fondo, que será objeto de un proceso de catalogación, digitalización y activación investigadora, impulsará un espacio de consulta especializado y un programa de becas orientado a jóvenes investigadores nacionales e internacionales.

La Universidad de Granada ha querido reafirmar su "compromiso" con la preservación de la memoria cultural y opina que esta donación "consolida a la Facultad de Filosofía y Letras como centro estratégico para el estudio de la literatura en lengua española del siglo XXI".