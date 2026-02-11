La Universidad de Jaén acerca su labor investigadora a alumnado de centros educativos

Taller programado en Linares por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia - UJA

JAÉN 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) se ha unido a la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia a través de la organización de charlas y talleres divulgativos entre el alumnado de colegios e institutos. El objetivo fomentar las vocaciones científicas, visibilizar el papel de las mujeres investigadoras y promover referentes femeninos en los distintos ámbitos del conocimiento.

Las actividades han comenzado este miércoles en el Campus Científico-Tecnológico de Linares (Jaén) y continuarán el próximo 17 de febrero en el Campus Las Lagunillas de Jaén.

El Aula Magna ha acogido el acto inaugural con la recepción del estudiantado por parte de Nieves Moyano, directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Jaén y la conferencia de bienvenida impartida por Carmen Martínez, profesora e investigadora del Departamento de Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales, con el título '¡Cuidado! Aquí se hacen experimentos'.

Tras la charla, se han impartido tres talleres: 'Científicas que reciclan y construyen el futuro: el taller de los materiales', por la investigadora Ana Belén López; '¿Qué es la biomasa?', por parte de Lourdes Martínez Cartas; y 'La magia de los sentidos para vivir la historia', coordinado por Raquel Viciana. En los mismos ha participado alumnado de Primaria de los centros Colegio Ciudad de Linares, SCA Colegio San Joaquín de Linares y CEIP Virgen de Linarejos.

Las actividades continuarán en el Campus Las Lagunillas el próximo día 17 de febrero. En concreto, el Aula Magna del Campus Las Lagunillas acogerá la charla de bienvenida que será ofrecida por Carmen Rueda, profesora e investigadora del Departamento de Patrimonio Histórico, y lleva por título '¡Arqueología en acción! Viaje científico a nuestro pasado íbero'.

Posteriormente se celebrarán un total de 18 talleres y nueve charlas divulgativas, a través de las que el alumnado va a tener la oportunidad de conocer de primera mano cómo se desarrolla la labor investigadora y cuáles son las posibilidades que ofrece la ciencia y la tecnología en la actualidad.

Con esta iniciativa, la Universidad de Jaén busca reafirmar su apuesta por la divulgación científica como herramienta clave para despertar vocaciones tempranas, favorecer el pensamiento crítico y contribuir a la construcción de una sociedad más igualitaria e innovadora, alineándose con los objetivos marcados por Naciones Unidas en la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Esta actividad forma parte del XVI Plan de Divulgación Científica y de la Innovación de la UJA, que cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Innovación, Ciencia y Universidades.

Por otro lado, UniRadio Jaén ha emitido un programa especial con motivo de la efeméride que ha contado con la participación de diversas investigadoras de la UJA, pertenecientes a diferentes ámbitos de investigación.