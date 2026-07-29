La Universidad de Jaén celebrará en Jódar del 20 al 22 de agosto un curso de alta formación instrumental

Presentaicón del II Curso de Perfeccionamiento Musical 'Pedro Gámez Laserna' - UJA

JAÉN 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) celrebrará en Jódar (Jaén), del 20 al 22 de agosto, el II Curso de Perfeccionamiento Musical 'Pedro Gámez Laserna', una iniciativa que busca situar a este municipio en el mapa autonómico de la alta formación instrumental.

El encuentro --organizado junto al Ayuntamiento de la localidad, a través de la Escuela Municipal de Música Jesús Barroso Navarro y la Banda de Música Pedro Gámez Laserna-- cuenta con el patrocinio de la Fundación Caja Rural de Jaén en el marco de los Cursos de Verano de Desarrollo Territorial 2026 de la institución académica.

Esta nueva convocatoria consolida un espacio formativo de alto nivel en el municipio con talleres de diversas especialidades instrumentales impartidos por reconocidos profesionales, así como formación complementaria en música de cámara y de banda.

La iniciativa surge para fomentar y desarrollar la afición musical de los estudiantes de Jódar y de las poblaciones circundantes, al tiempo que rinde homenaje al ilustre compositor y director galduriense Pedro Gámez Laserna (1907-1987), cuyo legado cofrade cuenta con una extraordinaria proyección en Andalucía, especialmente en Córdoba y Sevilla.

Durante la presentación, el vicerrector de Formación Permanente, Tecnologías Educativas e Innovación Docente de la UJA, Francisco Roca, ha agradecido el trabajo del Ayuntamiento de Jódar, de los directores académicos y el patrocinio de la Fundación Caja Rural de Jaén, destacando la apuesta de la UJA por "llevar formación a medida a los municipios de la provincia".

Roca ha explicado que el curso "pone en valor el patrimonio de un municipio que respira música por los cuatro costados", al contar con cinco agrupaciones activas y una escuela de música, la 'Jesús Barroso Navarro', que supera los 190 alumnos y que recientemente celebró su vigésimo quinto aniversario.

La actividad formativa constará de 25 horas lectivas y de prácticas, con el reconocimiento de un crédito. El alumando participará en talleres matinales de perfeccionamiento instrumental individual y en ensayos colectivos por la tarde de música de cámara y banda. Asimismo, la programación incluye una mesa redonda investigadora sobre la figura de Pedro Gámez Laserna y un concierto final de clausura.

"El gran valor diferencial de este curso radica en su elevado nivel docente. Contamos con perfiles académicos de primer orden, especialistas de reconocida trayectoria en interpretación y dirección de banda", ha subrayado el vicerrector.

Las personas interesadas podrán realizar su matrícula del 1 al 15 de agosto a través de la página web del Centro de Formación Permanente e Innovación Docente de la UJA.

Por su parte, el director del Área de Formación del Ayuntamiento de Jódar, Pablo Morales Utrera, ha mostrando su deseo de que la formación beneficie al mayor número de personas posible.

En representación de la entidad patrocinadora, el gerente de la Fundación Caja Rural de Jaén, Luis Jesús García-Lomas Pousibet, ha remarcado la importancia de facilitar la formación musical de los más jóvenes en los municipios, una línea que se alinea con los objetivos de promoción de la cultura y la música de la fundación. "Es importante acercar la música y su formación a los municipios y esperemos que los participantes disfruten del curso y sea todo un éxito", ha manifestado.

Finalmente, los directores académicos de la actividad, la profesora de la UJA Natalia Barranco y el director musical y coordinador local Manuel Ruiz, han ensalzado la calidad del profesorado y de la formación, animando a la ciudadanía a inscribirse y a participar en las actividades lúdicas que se organizarán de forma paralela en el municipio de Jódar.