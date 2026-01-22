La Universidad de Jaén participa en un proyecto europeo para combatir el antigitanismo y el discurso de odio mediante IA

Reunión de inicio del proyecto RomaNET - UJA

La Universidad de Jaén (UJA), a través del grupo de investigación SINAI (Sistemas Inteligentes de Acceso a la Información), participa en el proyecto europeo RomaNET para abordar la detección, la notificación y la mitigación del odio y la desinformación dirigidos contra la comunidad romaní. Lo hace combinando formación, trabajo con organizaciones de la sociedad civil y autoridades, y soluciones tecnológicas basadas en Inteligencia Artificial (IA) centradas en Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN).

Desde la UJA se ha informado que el proyecto RomaNET se propone fortalecer la cooperación entre organizaciones romaníes y autoridades públicas, mejorar los mecanismos de reporte y asistencia a víctimas y desarrollar herramientas tecnológicas que permitan detectar contenidos de odio en redes y generar contra-narrativas culturalmente sensibles para bloquear la normalización del antigitanismo.

El proyecto incluye además formación para mediadores, periodistas y personal de las ONG, adaptación de modelos del lenguaje y protocolos de trabajo conjunto entre organizaciones de la sociedad civil y autoridades.

En concreto, el grupo SINAI aporta al consorcio su experiencia en tecnologías de lenguaje, puesto que lleva años desarrollando proyectos de PLN y moderación automática de contenidos, con trabajos en iniciativas como Consenso, Moderates o SocialTox, entre otros. Esa trayectoria sitúa al grupo como partner tecnológico clave para la detección y la generación automática de discurso alternativo (counter-speech) dirigido a proteger a colectivos vulnerables.

La investigadora principal de la UJA en el proyecto RomaNET es la catedrática Maite Martín, especialista en detección y mitigación del discurso de odio y en generación automática de contra-narrativas. Con más de dos décadas de experiencia investigadora, la científica cuenta con una trayectoria que incluye publicaciones de referencia, el desarrollo de corpus específicos en español y una activa participación en proyectos de transferencia de conocimiento en este ámbito.

Asimismo, la doctora Martín colabora habitualmente con entidades y grupos de trabajo que abordan el fenómeno del odio y la desinformación desde una perspectiva integral (jurídica, social y tecnológica).

RomaNET trabajará de forma directa en España, Italia y Grecia, con acciones de formación, protocolos de reporte y despliegue de pilotos tecnológicos en esos países. Se espera obtener mayor capacidad de denuncia y atención a víctimas roma, una red estable entre organizaciones de la sociedad civil y autoridades, reducción del alcance de contenido de odio en los entornos monitorizados y la creación de recursos públicos --informes, herramientas y materiales de formación-- que podrán servir como buenas prácticas a nivel europeo.