La Universidad de Jaén programa diferentes propuestas formativas con motivo del 8M

Presentación de actividades de la Universidad de Jaén por el 8M. - UNIVERSIDAD DE JAÉN

JAÉN 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del 8M Día Internacional de la Mujer, la Universidad de Jaén (UJA), a través del Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social, ha organizado un programa de actividades que se desarrollará del lunes, 2 de marzo, al jueves, 19 de marzo.

"Un año más, desde la Universidad de Jaén queremos poner de manifiesto nuestro compromiso social como motor de cambio, papel que tenemos que desempeñar en cuanto agentes activos que somos para conseguir cambios sociales", ha asegurado la vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social, Pilar Fernández, según una nota de prensa de la institución académica.

Asimismo, la vicerrectora ha considerado que el 8 de marzo debe ser un día de conmemoración, pero también "de reflexión profunda sobre los logros alcanzados, y, sobre todo, de reafirmar nuestro compromiso inquebrantable con la igualdad real y efectiva".

En esta línea, ha apuntado que este día servirá para "seguir marcando caminos de futuro" porque "le pese a quien le pese reconocerlo, las desigualdades continúan existiendo en forma de brechas de género o, lo que es igual, de barreras sociales y legales que se siguen manteniendo hoy por hoy a nivel mundial", puesto que, como ha indicado, "ningún país ha conseguido cerrar esas brechas".

"Es decir, la desigualdad laboral, salarial, la escasa presencia de las mujeres en distintos ámbitos, la continuidad de la violencia de género, el necesario reconocimiento del liderazgo femenino, etcétera, siguen presentes", ha concretado.

Por otra parte, Fernández ha explicado que, bajo el lema bajo el lema 'Justicia y acción para promover la igualdad de derechos de las mujeres y niñas', establecido por las Naciones Unidas para este año 2026, se trata de promover acciones globales a favor de la igualdad, la justicia y el cumplimiento de los derechos de las mujeres desde la unión social.

"Este es el planteamiento que desde la Universidad de Jaén realizamos porque, un año más, proponemos y preparamos una amplia programación que se desarrolla a lo largo de todo el mes de marzo y en la que se encuentran presentes todos los ámbitos de las ciencias junto con diferentes manifestaciones artísticas, todo marcado por un enfoque feminista y de género", ha afirmado la vicerrectora.

En este sentido, ha remarcado la colaboración de los centros, Facultades, Estudios de postgrado, Seminarios de Estudios de Género y otras colaboraciones internas que hacen posible el desarrollo de estas actividades, así como "el compromiso de personas implicadas en los avances hacia la igualdad y la erradicación de desigualdades defendiendo valores que nos hagan avanzar, nada de esto habría sido posible".

"Cada actividad, cada encuentro y cada voz en este programa ha sido pensado para inspirar, educar y movilizar. Queremos hacer una invitación abierta a toda la comunidad y a la sociedad para participar activamente, para escuchar y para seguir construyendo juntos y juntas un futuro más justo e igualitario", ha declarado.

Por su parte, la directora de la Unidad de Igualdad, Nieves Moyano Muñoz, ha sido la encargada de dar a conocer cada una de las actividades programadas por la UJA para estos días de marzo, que incluyen talleres, conferencias, seminarios, mesas redondas, documentales y coloquios, entre otras propuestas formativas dirigidas tanto a la comunidad universitaria, como a la sociedad jiennense en general.

En concreto, las actividades dan comienzo este lunes, 2 de marzo, con la inauguración de una exposición de pósteres sobre '¿Cómo se construyeron las identidades de género? Desde el arte a la publicidad' --vestíbulo del Edificio B4, hasta el 6 de marzo--, impulsada junto con el Seminario 'Mujer, Ciencia y Sociedad' de la UJA. Asimismo, el programa completo de actividades puede consultarse en la página web de la Universidad de Jaén.