La Universidad de Jaén recibe a los más de 400 estudiantes de movilidad procedentes de 45 países

JAÉN 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) recibe durante esta semana a los más de 400 estudiantes de movilidad internacional que van cursar estudios en sus instalaciones durante el segundo cuatrimestre, procedentes de 45 países.

Se trata de los Welcome Days o Jornadas de Bienvenida al Estudiantado de Movilidad, organizadas por el Vicerrectorado de Internacionalización. Esta iniciativa tiene como objetivo simplificar el proceso de adaptación, con sesiones y actividades diseñadas para proporcionar información básica y útil, ayudando al estudiantado de movilidad internacional que se incorpora a la UJA a integrarte durante estas primeras semanas.

Este estudiantado se sumará a los cerca de 500 estudiantes que han cursado estudios en régimen de movilidad durante el primer cuatrimestre, y al resto de movilidades cortas e híbridas en el marco de programas intensivos combinados y prácticas, haciendo que la UJA acoja durante el curso 2025/2026 más de 1.000 estudiantes de movilidad.

La llegada de este estudiantado a los campus de Jaén y Linares se produce en el marco de distintos programas de movilidad, entre los que destacan: Erasmus+ KA131 (para países de la Unión Europea), Erasmus+ KA171 --para países no europeos, procedentes de regiones periféricas a la UE, como Balcanes Occidentales, África, Vecindad Oriental o Asia-- o el programa propio de movilidad UJA Global, fundamentalmente de países de América, Asia y Oceanía, entre otros.

En concreto, el vicerrector de Internacionalización, José Ignacio Jiménez, ha destacado que "estas cifras vienen a reforzar el papel de nuestra institución como un referente académico en el sur de España, con una comunidad abierta, que brinda al estudiantado internacional un trato cercano, en un entorno diverso donde el aprendizaje del español y la integración social ocurren de forma natural".

En este sentido, ha apuntado que la UJA cuenta además con más de 1.500 estudiantes internacionales cursando estudios completos de grado y posgrado, "gracias en parte a la política de atracción de talento de la institución", lo cual "configura una comunidad internacional muy amplia, que hace de nuestros campus y aulas, lugares diversos y de encuentro, donde se mezclan nacionalidades de más de 90 países, con el consiguiente impacto social y económico para nuestras ciudades".

El programa de actividades de las Jornadas de Bienvenida a Estudiantado de Movilidad ha comenzado este lunes con una recepción, a cargo del propio José Ignacio Jiménez. El programa de actividades continúa este martes con recepciones por parte del Ayuntamiento de Jaén y la Diputación de Jaén.

El miércoles está prevista la organización de visitas guiadas a distintos servicios y puntos de interés del Campus Las Lagunillas, como el CRAI y la Biblioteca, o el Servicio de Deportes, completándose la jornada con una visita guiada al casco antiguo de la capital jiennense. Para el jueves se ha programado una cata de aceite y para el viernes, una visita al Centro de Estudios Avanzados y Lenguas Modernas de la UJA, así como actividades informativas en el Campus de Linares.