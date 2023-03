La Universidad de Jaén reunirá a prestigiosos expertos en un congreso científico sobre transcripción genética

JAÉN, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) celebrará del 30 de mayo al 2 de junio el Congreso Internacional 'Oddpols: international conference on transcription mechanism and regulation' --Oddpols2023-- sobre Mecanismos y Regulación de la Transcripción Genética).

El congreso Oddpols2023 es de carácter científico y está enfocado al campo del ARN, "una temática muy en boga e importante en la actualidad, por ejemplo, por su uso en la creación de las vacunas contra la covid-19", según ha informado este jueves la institución académica.

Este tipo de encuentros se vienen celebrando cada dos años desde 1998 y reúne científicos de prestigiosas universidades del mundo (Yale, University College London, Australian National University...) y diversos centros de investigación, entre otros, NIH de EEUU, EMBL de Europa y CNRS de Francia.

En sus 25 años de vida, de las doce ediciones anteriores, tan solo una ha tenido lugar en Europa, en concreto en Toulouse en 2018 --https://oddpol2018.sciencesconf.org/--, mientras que el resto han sido en Estados Unidos y Canadá.

El comité organizador está compuesto por Jorge Pérez, investigador distinguido Beatriz Galindo senior de la Universidad de Jaén; Francisco Navarro, catedrático de Genética de la UJA; Olga Calvo, científica titular y directora del Instituto de Biología Funcional y Genómica de Salamanca, CSIC-USAL); Carlos Fernández, científico titular del CSIC, y David Schneider, de la Universidad de Alabama en Birmingham (EEUU).

"Desde un principio, hemos considerado esencial la implicación de todos los agentes sociales posibles", ha afirmado Pérez. De esta forma, la inauguración del congreso se realizará en el Antiguo Hospital San Juan de Dios, gracias al apoyo de la Diputación.

También se cuenta con la implicación del Ayuntamiento de la capital en la organización y desarrollo de las actividades sociales, que incluyen una visita guiada al casco histórico y al castillo de Santa Catalina, ya que se pretende "contribuir a la divulgación de la cultura regional y a la relevancia histórica de la ciudad".

Durante la sesión inaugural se rendirá homenaje al doctor Herbert Tschochner, director de la Casa del Ribosoma en la Universidad de Regensburg y cuyo trabajo ha jugado un papel relevante en diferentes aspectos de la síntesis del ARN y de la expresión génica.

Contará, igualmente, con la participación del doctor Roger Kornberg, premio Nobel de Química del año 2006 por su trabajo en una de las proteínas responsables de la síntesis del ARN en las células.

"Es todo un logro haber sido capaces de atraer a nuestra ciudad la celebración de dicho congreso, que no hubiera sido posible sin la implicación de todos los organizadores, del papel de internacionalización que juega la Universidad de Jaén y de buena parte de su personal de administración y servicios", ha valorado Pérez.

COMITÉ

En este sentido, ha apuntado que el comité científico constituido para la edición de 2023 "avala el prestigio de la internacionalización" del congreso, con nombres como Nazif Alic, del Institute of Healthy Ageing (University College, de Londres); Susan Baserga, de Yale University; Magdalena Boguta, de Polish Academy of Sciences (Polonia), Poland; Astrid Engel, de la estadounidense Tulane Universtiy, USA y los citados Olga Calvo, Carlos Fernández Tornero, Francisco Navarro y Jorge Pérez.

Está integrado, además, por Olivier Gadal, del francés Centre de Biologie Intégrative; Dina Grohmann, de la Universität Regensburg (Alemania); Ross Hannan, de la John Curtin School of Medical Research, de Australia; Richard Maraia, del National Institutes of Health (EEUU); Craig Pikaard, del Howard Hughes Medical Institute/Indiana University; Tom Santangelo (Colorado State University USA), y Alessandro Vannini, del Institute of Cancer Research, de Reino Unido.